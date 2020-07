¿Qué pasó?

La diputada María José Hoffman (UDI) intervino en el debate al proyecto de retiro del 10% de los fondos de la AFP que se discute en la Cámara, expresando su profundo rechazo a la iniciativa y emplazando a la oposición a ver una nueva alternativa para ir en ayuda a la crisis económica que afecta al país aquejado por el avance del coronavirus.

“Estamos frente a los nueve meses más difíciles de Chile. Chile cambió y para mal. Cómo se atreven a jugar con la desesperación de estas familias. No han dado el ancho ante la violencia, todo es malo, todo es insuficiente”, comenzó aseverando la parlamentaria.

Siguiendo con su alocución agregó que “si las bajas pensiones fueron la causa del estallido social, hoy les estamos metiendo la mano a ese esfuerzo al hipotecar su futuro. ¿Qué tiene de solidario este proyecto?”.

“Ahora la izquierda quiere que la gente se rasque con sus propuias uñas. ¡Linda la voltereta!. A los autores de este proyecto, les contaron que los diputados vamos a poder sacar 4 millones de pesos libres de impuestos”, aseguró Hoffmann en su emplazamiento.

“No se dejen seducir con el populismo”

Además, la diputada apuntó a los parlamentarios de “Chile Vamos” que han optado por apoyar la iniciaiva que su bancada no comparte.

“Les hago a un llamado de no caer en el populismo, no se dejen seducir por el populismo, no caigan en la trampa de la izquierda. Nuestras ideas son mejores, por eso nos eligieron”, declaró.

Al cierre de sus dichos dejó un mensaje aseverando que “abran los ojos. Esta propuesta no es buena, trabajemos en una propuesta de verdad. La bancada de la UDI le va a responder a Chile pensando en la gente, votando en contra por el amor a la patria y Chile”.

