¿Qué pasó?

La diputada (FRVS) Alejandra Sepúlveda, impulsora del proyecto para retirar el 10% de las AFP que se vota este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, se refirió a la denuncia contra el RN Diego Schalper, a quien se le acusa de ofrecer beneficios a sus compañeros de partido para que rechacen el proyecto.

¿Qué dijo?

En entrevista con Meganoticias Conecta, la parlamentaria, comparó los incidentes registrados principalmente en Santiago, con lo sucedido con Schalper.

“Esta violencia que ha sido complicada, todos decimos que no corresponde, pero también existe una violencia política al interior del Congreso. Aquí las presiones que han existido para alterar la democracia y la representación de los diputados y diputadas, que además han dicho que se andan ofreciendo cargos por aquí o por allá. Eso es yo diría lo más complejo que he escuchado en el último tiempo”.

En ese sentido, agregó que “con la brutalidad de lo que hemos visto y con lo burdo que lo hemos visto, llega a ser patético, porque no solamente lo han sentido los diputados del oficialismo, sino también lo hemos visto y palpado permanentemente”.

“Tú puedes decir argumentos, pero no plantear, ‘mira yo te doy esto o esto otro’ frente a la Cámara. Yo creo que hay una presión muy grande”, aseveró Sepúlveda.

Además, planteó que “vamos a denunciar con todas las fuerzas si es que existen ofrecimientos, como lo plantearon algunos diputados, de cargos al interior del Gobierno para que votaran de una u otra forma. Eso es una violencia política que no corresponde”.

Nuevas ayudas a la clase media

Por otro lado, a juicio de la diputada, los nuevos anuncios realizados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, “fueron ofertones. Cómo es posible que estos ofertones sean para que ese diputado o diputada cambie su voto, pero no por el cuidado de la clase media, no por la necesidad de las personas, sino para que no exista este retiro del 10% y no afectar a las AFP o a las grandes empresas”.

“Porque la pregunta es, por qué no ocurre esto antes que se empiece a tramitar el 10%. La profundidad de lo que estamos viviendo es que estos recursos u ofertones son para que los diputados de oposición voten en contra de este 10% y se cuiden las empresas”, reflexionó.

Asimismo, aclaró que “nosotros hemos invitado permanentemente al Gobierno a que se siente a la mesa. Este proyecto nosotros lo presentamos el 2 de abril, no sale hace tres o cuatro semanas atrás. No es nuevo y dijimos, ‘estamos esperando que el Gobierno incorpore otras alternativas’, pero no lo hizo, solo cuando ya empezó la tramitación y a un día de la votación en particular”.

