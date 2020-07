View this post on Instagram

🔴 APROBADO La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el retiro del 10% de los fondos #AFP. Tras largas horas de debate, finalmente los diputados dieron luz verde a la iniciativa, con 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. De este modo, volverá a ser revisada por la Comisión de Constitución, debido a que fue objeto de indicaciones. Todos los detalles de la maratónica jornada vivida en el Congreso en www.meganoticias.cl o revisando nuestras historias 🧐 ¿Qué te parece? 👇