¿Qué pasó?

El diputado Marios Desbordes, se refirió a la votación que se realizará sobre el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, en el marco de la pandemia de coronavirus, señalando que como bancada no hay acuerdo y que él se inclina por abstenerse.

Cabe señalar que este miércoles se votará en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la reforma constitucional que necesita 93 votos a favor para continuar con su trámite en el Congreso.

¿Qué dijo?

El parlamentario señaló que “estoy en espera de reunión de bancada. Ayer se reunió en un minuto en que yo estaba en la Comisión de Seguridad Ciudadana (...), no participé de esa reunión y la bancada todavía no llega a un acuerdo”.

“Yo en principio me inclino por abstenerme. El proyecto es constitucional, pero es porque se usó una vía bien particular, que es la reforma constitucional, pero quiero esperar hasta mañana para ver qué pasa en la discusión interna antes de comunicar públicamente lo que vamos a hacer como diputados de RN”, aseguró Desbordes.

Fondos de pensiones

En cuanto al retiro del 10% de los fondos de pensiones, Desbordes declaró que “yo no me cierro a seguir viendo las alternativas en la medida que no sea con cargo al fisco, porque es engañar a la gente decirle que se lo van a devolver como bono de reconocimiento, eso no va a pasar, y dejando claro que es necesario reponer los fondos cuando a uno le queda mucho por jubilar”.

“Si una persona está a punto de jubilarse y tiene $60 millones o $70 millones, que se le entreguen $5 millones, yo creo que también hay que analizarlo, no le haría gran daño”, expresó.

Mientras que “si una persona está enferma terminal, si ese fondo era para pensionarse y sabemos que está enfermo terminal y necesita salir de todo y dejar a su familia más o menos ordenada las cosas, también me parece razonable”.

Ayuda a la clase media

Por otro lado, el presidente de RN, se refirió a los anuncios realizados el fin de semana por el Presidente Sebastián Piñera, en ayuda a la clase media.

Al respecto, indicó que a su juicio “los anuncios del Gobierno en general son bastante buenos. Uno tiene que buscar obviamente cómo mejorarlo”.

En ese sentido, dijo que la postergación de créditos hipotecarios se podría ampliar a seis meses de mora “para que las personas se vean beneficiadas de estos apoyos (...). Los que están hoy con este problema están en mora ya y más de un mes, por lo tanto hay que corregirlo rápido”, manifestó Desbordes.

Además, en relación a los préstamos blandos, aclaró que “yo creo que el error es hablar de préstamo, porque se ha señalado varias veces que si la personas a los cuatros años no lo termina de pagar, el saldo de la deuda se condona”.

“Es muy distinto a un crédito comercial normal (...). Decir que esto es volver a endeudar a la gente, no creo que se ajuste a la realidad”, añadió.

También sugirió que se debería suspender el cobro de deudas estudiantiles y no exigir el pago de contribuciones a quienes no cuenten con los ingresos suficientes.

