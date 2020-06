¿Qué pasó?

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reaccionó con molestia luego de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartara incluir su propuesta para condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) en la mesa que discute el acuerdo nacional para enfrentar la crisis sanitaria y social generada por el coronavirus.

¿Qué dijo Desbordes?

"No es el ministro el que define qué se discute o no, es la mesa de trabajo, porque si (se conversa) lo que el ministro quiere discutir y va a quedar fuera lo que no le parece, entonces para qué hacemos una mesa de trabajo", sentenció el diputado, asegurando que: "este es el minuto, en el marco de este acuerdo nacional, para zanjar este tema".

"Yo creo que hay que estar un poco más conectado con lo que pasa con la gente. Esto sí es una urgencia social que vienen gritando ciento de miles de personas. Y es justamente la clase media la que más mal lo está pasando hoy día y que no está recibiendo ayuda. Esa gente que se endeudó a tasas altísimas para poder estudiar, merece una respuesta", agregó.

En ese sentido manifestó que: "me sorprende la generosidad que hay para abrir la billetera, completamente abierta, para ir en ayuda de grandes empresas, y que no esté la misma lógica, o al menos la disposición a estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos".

¿Qué había dicho Briones?

En una entrevista con T13 Radio, el ministro de Hacienda señaló sobre la propuesta de Briones que: "es muy legítimo y hay muchos temas muy valiosos, pero el problema es que tenemos un mandato de poder cerrar este eventual acuerdo por este plan de emergencia que tiene un plazo muy acotado y se entiende por qué tiene un plazo muy acotado, más aún tras las cifras del Imacec".

En esa misma línea, aseguró que el tema del CAE no se debe discutir "en medio del plan de emergencia por las razones que he dicho, no porque la propuesta en sí no sea valiosa o no merezca ser discutida, sino que por el sentido de urgencia que esto tiene, es fundamental que seamos capaces de acotar los temas".

Otras reacciones

El diputado Giorgio Jackson (RD), el único representante del Frente Amplio en la mesa, indicó que: "Hay dos formas concretas de aliviar economía de las familias durante esta crisis: aumentando ingresos o disminuyendo gastos. Me parece poco prudente que, antes de comenzar el trabajo con integrantes de Hacienda, el ministro cierre por arriba la opción de disminución de gastos".

"La deuda del CAE se come mes a mes parte importante de los escasos ingresos que tienen muchas familias, más aún en pandemia. Sería bueno que el ministro Briones se contacte con deudores estudiantiles para que conozca y entienda el agobio de miles de familias", agregó.

Por su parte, el parlamentario Miguel Mellado (RN) manifestó que: "lo único que hace RN es pedirle, como partido de Gobierno, a un ministro del Gobierno, que acoja la solicitud que le hicimos, para poder incorporar dentro de las medidas a la gente endeudada con el CAE. Yo creo que es malo que un ministro le cierre la puerta tan fuerte al partido más grande del país".

En tanto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, expresó que: "sin duda es una aspiración que tienen muchas personas, pero creo que hoy lo importante es la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, y me parece que tenemos que acotar el tema a eso, a cómo vamos a ayudar hoy con medidas concretas. Él tiene derecho a solicitar lo que estime pertinente, pero creo que los que participamos en la reunión del viernes pasado llegamos a un acuerdo y me parece que es bueno mantenerlo".

Ver cobertura completa