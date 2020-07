¿Qué pasó?

Este martes, el gerente general de la asociación de AFPs, Fernando Larraín, expresó su postura respecto al debate en torno a la posibilidad de permitir el retiro anticipado de una parte de los fondos de pensión, en el marco de la crisis económica derivada del coronavirus.

Consultado por el proyecto de ley que fue aprobado este lunes por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Larraín sostuvo, en conversación con Meganoticias Alerta, que "todavía faltan bastantes trámites legislativos, pero es una mala noticia para las pensiones".

"Mal proyecto"

Respecto a la iniciativa legal, el economista sostuvo: "Creo que es unánime la posición respecto de que el proyecto que se está discutiendo hoy día en el Congreso es un mal proyecto (...) además, está mal diseñado porque es regresivo, le está pidiendo al Estado que cree un fondo solidario, para restituir los fondos previsionales de aquellos que más van a poder sacar. Son los que justamente más tienen respecto de sus propios ahorros previsionales".

En esta línea, continuó señalando que "es frustrante, luego de mucho tiempo que llevamos tratando de discutir cómo mejorar las pensiones, finalmente se estén avocando a políticas que lo único que hacen es dañar las pensiones en el futuro".

Fines políticos

Tras esto, el ejecutivo señaló que "es un riesgo bastante grande que los recursos de pensiones finalmente se utilicen para fines políticos y en esto hay acuerdo transversal por parte de muchas personas técnicas y del mundo político que es una mala solución para las pensiones".

A modo de argumento de su tesis de la utilización política, Larraín señaló que lo que se busca es utilizar los recursos previsionales para cumplir tareas que le competen al Estado.

Otros instrumentos

"Esta discusión lo que está haciendo es seguir cargándole la mano a los trabajadores y trabajadoras, que utilicen sus ahorros previsionales en desmedro de su futura pensión para paliar una crisis económica. Para eso hay otros instrumentos, hay un fondo solidario por utilizar del fondo de cesantía, hay ahorros que hizo el Estado en su momento y esta es una mala solución desde una perspectiva de las pensiones", manifestó.

Paralelamente, el representante de las AFPs se refirió a las medidas adoptadas por el Estado para llegar en ayuda a los diferentes segmentos de la población, en medio de los efectos económicos de la pandemia.

"Acá hay un plan que entregó el Gobierno hace meses atrás, recién el domingo entregó otro plan de acción, la verdad es que no han pasado ni dos o tres días para poder implementar esos planes y ya se está mencionando que no es suficiente, yo creo que aquí hay que esperar respecto de efectivamente si es que la implementación de esos planes va a ser suficiente o no", dijo.

Altas expectativas

Posteriormente, Larraín señaló que, además, "acá se ha generado un nivel de expectativas muy grande, que pareciera ser que ,de un minuto a otro, las personas van a poder retirar 3 millones de pesos o 2 millones de pesos, cuando la realidad respecto del ahorro previsional de la familia en Chile no es esa, por lo tanto acá hay un problema en las expectativas".

Autopréstamo

Consultado por la posibilidad que han deslizado algunos economistas, consistente en la figura del autopréstamo de los afiliados desde sus fondos de pensiones, el gerente general de la Asociación de AFPs tampoco se mostró muy convencido.

"¿Qué pasa si la gente no devuelve el autopréstamo? Van a ser pensiones más bajas en el futuro, y me parece que algunos economistas que han dicho que las AFP tienen que hacerle cobranza al afiliado porque no devuelve el préstamo, me parece que no es la solución. Si uno mira la última encuesta, efectivamente, 8 de cada 10 personas quieren y encuentran que las personas deberían retirar el 10%, pero un 75%, es decir los mismos casi 8 de cada 10, dicen que ese fondo no se debiera devolver y no se debiera cambiar la edad de pensión", concluyó.

Finalmente, Larraín sostuvo que "yo creo que acá no hay que oponerse a las alternativas, me parece válido poder discutirlas, creo que en democracia además es lo que corresponde, es un ejercicio correcto, pero convengamos que cuando uno discute y avanza en estas soluciones, cuando la solución no es buena, como la solución que se está votando en el Congreso hoy día, hay que decirlo y nosotros, actores del sistema previsional, tenemos que hacer una voz de alerta que esto va en contra de mejorar las pensiones".

