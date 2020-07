Permisos temporales: ¿Qué pasa si me fiscalizan y no tengo autorización?

¿Qué pasó?

En medio de la cuarentena obligatoria que rige a 63 comunas del país a causa de la expansión del coronavirus, Carabineros reportó una anomalía y mal uso de de los permisos especiales de movilización que entrega Comisaría Virtual en medio de una fiscalización a un vehículo en Antofagasta.

Esto debido a que un hombre transitaba en su auto particular con un Permiso Único Colectivo falso, ya que se trataba de un documento adulterado y que al ser consultado por su procedencia, el detenido manifestó que lo había adquirido previo pago de 25 mil pesos.

¿Qué dijo Carabineros?

Sobre la situación, se refirió el teniente coronel Álvaro Muñoz, subprefecto de Servicios 2 Prefectura Antofagasta, quien en declaraciones a Antofagasta TV sostuvo que "se sorprendió a un individuo, el cual al ser fiscalizado presenta un permiso colectivo para poder transitar por la ciudad. No obstante, al indagar sobre este permiso, se verifica que el código QR que mantiene no corresponde, no existe como permiso. Fue falsificado y adulterado".

Así junto a la detención del sujeto y entrega de toda la documentacón al Ministerio Publico, se abrió una investigacón junto al OS-9 y Labocar para dilucidar los orígenes de este permiso no autorizado.

Se detectan más documentos alterados

La situación ocurrida con la detección de este Permiso Temporal Falso no es nueva, ya que en medio de nuevas fiscalizaciones en Antofagasta fue detenido otro hombre que también portaba un documento de similares caracterísiticas con sellos falsos y autorizaciones adulteradas.

Al revisar su procedencia, se estableció que fue adquirido a través de redes sociales en foma fraudelenta y previo pago de un monto de dinero.

Sobre el tema, el teniente coronel Muñoz, indicó que "Carabineros en forma aleatoria va revisando, no solamente la existencia del documento si no que los detalles de este. Ya que han existido otras oportunidades, donde se ha detenido a personas por la falsificación de dichos instrumentos".

Ante la situación, el intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, indicó que se activarán acciones legales contra "quienes resulten responsables" de la venta de este tipo de autorizaciones falsificadas.

⚠️RECUERDEN⚠️

