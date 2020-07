¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera anunció este domingo un plan para apoyar a la clase media y a quienes se han visto afectados por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

A raíz de lo anunciado desde La Moneda y en entrevista exclusiva con Meganoticias Prime, la ministra Karla Rubilar explicó detalladamente los cuatro programas de la ayuda gubernamental, los que consisten en préstamos blandos para la clase media, postergación del pago de los dividendos hipotecarios, ampliación del subsidio para arriendos y ampliación de los créditos con aval del Estado (CAE).

¿Para quiénes están destinados los préstamos blandos?

La ministra precisó que "se trata de préstamos y no de créditos, porque proviene del Estado y no de los bancos, lo entrega la Tesorería General de la República. Se postula a través del Servicio de Impuestos Internos y se debe tener como requisito el haber tenido una disminución cercana al 30% en los ingresos".

"La Tesorería va a entregar hasta $2.650.000 máximo en cuatro cuotas. Hablamos del 70% de la diferencia entre el ingreso y lo que disminuyó. El pago es hasta en cuatro años, porque tenemos un año de gracia. Vamos a empezar a pagar el 2022: el 20% en 2022, el 40% en 2023 y el 40% en 2024.".

Ejemplo

En ese sentido, la autoridad ejemplificó que si una persona que ganaba un millón de pesos vio disminuido su sueldo hasta $550.000, la diferencia es de $450.000. El 70% de esta diferencia es $315.000, cifra que se multiplica por cuatro y que da $1.260.000.

"Ese el máximo que puede pedir en este préstamo blando del Estado, el que será pagado a partir de 2022 en un 20% y 40% en los dos años posteriores. Obviamente, como hablamos de tasa cero real, va a reajustarse según el IPC", agregó.

Condonación de la deuda del préstamo en caso de no poder pagarlo

"Dependerá del Congreso. En cuanto nosotros aprobemos la ley, empieza todo el proceso de selección. El Servicio de Impuestos Internos es muy rápido y va a permitir poder entregar estos beneficios rápidamente", explicó.

Rubilar manifestó que el carácter de los préstamos blando es contingente: "Si uno tiene ingresos, paga; si no los tiene, no lo hace. Si con los ingresos que tiene no logra cubrir el préstamo en los tres años en que se paga (2022, 2023 y 2024), se termina condonando la deuda. Por lo tanto, lo que no pudo pagar se convierte en un subsidio del Estado".

Postergación de dividendos hipotecarios

"La postergación del pago de los créditos hipotecarios es hasta seis meses. Ese es el acuerdo al que se ha llegado, porque se tiene una garantía del Estado para que los bancos otorguen esta postergación. Quisimos llegar hasta 10 mil UF, los que son aproximadamente $285.000.000. Entendemos que es un valor alto, que no todo el mundo tiene una casa, pero queremos llegar hasta el 90% de las viviendas", manifestó la vocera de Gobierno.

Con respecto a la mora que no sea superior a 29 días y que está establecida en el anuncio, lo que dificulta a una clase media que ya está endeudada con ese periodo de tardanza, la autoridad dijo que "estamos ayudando a la gente que está haciendo mucho esfuerzo por pagar a tiempo, pero que ya está en una situación bien compleja, porque necesitamos 650 millones de dólares en garantía estatal para poder prorrogar esos 6 meses de esas familias".

"Por eso tenemos que poner 29 días. No obstante, vamos a revisar cuánta es la gente que podría acceder con estos 29 días y lo iremos evaluando", añadió.

Subisidio para arriendos

"Teníamos un programa de subsidio de arriendo que llegaba hasta los $315.000 y hoy lo subimos a $400.000 el costo. También vamos a aumentar el subsidio, el que era de $120.000 y ahora es de $150.000. La idea es poder ayudar hasta tres meses a esas familias que han disminuido sus ingresos para que tengan un aporte extra para poder pagar ese arriendo", señaló.

Sobre la postulación, Rubilar indicó que pueden participar en el proceso "una familia que tenga dos integrantes, a excepción de los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad, que pueden postular como una sola persona".

Extensión de postulación al CAE

La ministra confirmó que la postulación al Crédito Aval del Estado se extiende: "Este CAE no es el que había hace años. El actual tiene un 2% de interés, tiene aval del Estado, se paga en hasta 240 meses y en un máximo de 10% del sueldo de ese estudiante que egresó. Abarca un universo de hasta 130.00 estudiantes".

Por último, la jefa de cartera de gobierno manifestó que programa del plan para la clase media del país es "un proceso de transición para quienes no habían accedido a ningún beneficio, ni siquiera al CAE, y que ahora por los bajos ingresos lo necesitan".

"Si el próximo año, esos bajos ingresos se mantienen y necesitan apelar a la beca o a la gratuidad, van a poder postular y acceder a esos beneficios de igual manera", cerró.

