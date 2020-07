View this post on Instagram

¡DESPIERTA DEL COMA, LE GANA AL CORONAVIRUS Y DA EL SÍ! 👏👏👏 😍💍👏 Diana Angola logró recuperarse del Covid-19, y tras una emotiva petición de su pareja Jefferson Riascos, aceptó la propuesta de matrimonio 😍 El hermoso momento ocurrió en la Clínica Versalles de Cali, Colombia, cuando Diana fue dada de alta tras batallar contra la enfermedad y despertar de un coma inducido mientras dio a luz a una hermosa bebé. Hoy se encuentran más que felices. ¿Qué te parece? 👇[📷: AFP]