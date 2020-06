Vacuna contra el coronavirus no sería tan efectiva en adultos mayores de acuerdo a estudio británico

¿Qué pasó?

Europa acaba de comenzar a recomendar al primer fármaco específico para tratar a pacientes afectados por coronavirus.

Este medicamento es el remdesivir, un antiviral que frena la propagación del COVID-19 en el organismo, el cual recibió luz verde de parte de Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), según informa El País.

Detalles de la autorización

La organización autorizó la comercialización de este fármaco para ser aplicado en pacientes infectados por el virus que se encuentren en estado grave. La indicación en detalle señala que debe ser utilizado en personas a partir de los 12 años que tengan una neumonía, provocada por el coronavirus, y que necesiten de oxígeno suplementario.

Esta decisión de la EMA tomó en consideración los resultados preliminares de una investigación publicada en New England Journal of Medicine, la cual concluye que los pacientes tratados con remdesivir presentan una media de recuperación de cuatro días días antes que quienes no reciben este medicamento.

El organismo emitió el permiso para la venta del medicamento este jueves, que ahora se podrá comercializar en todos los países miembros de la Unión Europea, incluso sin contar todavía con todos los antecedentes respecto de su efectividad y posibles efectos secundarios.

Solicitud de farmacéutica

La autorización de la EMA responde a una solicitud presentada hace algunas semanas por la compañía biofarmacéutica estadounidense Gilead.

La rapidez en la aprobación por parte de la agencia se explica porque a fines de abril ya se había comenzado un estudio sobre el remdesivir y su aplicación específica en personas con COVID-19.

“Considerando los datos disponibles, la agencia consideró que el balance entre beneficios y riesgos había demostrado ser positivo en pacientes con neumonía que requieren oxígeno suplementario”, explicó el organismo.

Este fármaco previamente había sido testeado para el tratamiento del ébola, sin embargo, el brote particular de esta enfermedad donde se realizaba la investigación se acabó antes de finalizar el estudio.

