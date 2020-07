El Gran Santiago parece estar reaccionando de buena forma a los ataques de la pandemia del covid-19. Nuevamente el balance sanitario del Gobierno entrega un escenario alentador. Una “incipiente leve mejoría” como lo califica el ministro de Salud Enrique Paris, que con una prudencia cuidada, intenta dar buenas noticias sin pecar de un exceso de optimismo.

Lo concreto es que en la Región Metropolitana este martes se registró la cifra más baja de contagios desde el 18 de mayo, mientras que los activos cayeron en 6%.

Números que sigue mirando con atención el vicepresidente del Colegio Médico José Luis Bernucci, quien advierte que el problema ahora está en las regiones. “Estamos en un colapso estabilizado” dice Bernucci, tomando una frase del salubrista Juan Carlos Said. “Los números no mejoran. Las salas UCI están muy muy llenas, pero no ha seguido empeorando”, aseguró el médico en conversación con Meganoticias Alerta.

Por eso, no se atreve a ser entusiasta. La curva parece estabilizarse, pero aún falta camino por recorrer. Por eso toma los criterios establecidos por algunos salubristas a nivel mundial y que hoy abraza el Colegio Médico. Se trata de parámetros inspirados en la OMS que permitirìan saber en qué minuto relajar las medidas sanitarias. Entre ellos se cuenta:

Tener al menos 14 días con bajas consecutivas.

Tener una tasa de RE (contagio) mayor a uno y menor a 5.

Disponibilidad de camas para pacientes críticos mayor al 30% (hoy es menor al 5%).

Una red de salud preparada para un eventual rebrote.

“Si el Ministerio no toma esos datos, no hablaría de mejoría ni de expectativas” advierte Bernucci.

¿Dónde estamos?

El último informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile reconoce un descenso en el Re (factor que mide la cantidad de contagios que produce un infectado) coincidiendo con una mirada esperanzadora sobre lo que pasa con la pandemia a nivel nacional: “El R efectivo calculado por método Bayesiano de Cori et al. 2014 de hoy para Chile usando los últimos 14 días se encuentra entre 0,81 y 0,90 (ICr0,95). Usando ? =5 días (3-7 días) el valor de Re es igual a 0,86. Esto es importante porque por primera vez en toda la epidemia Covid-19 en Chile tiene un valor menor que uno", asegura el informe. Los autores (Mauricio Canals, Andrea Canals y Cristóbal Cuadrado) advierten que es necesario tomar las cifras con cautela, porque al calcular este factor tomando el proceso desde el primer día, la cifra asciende a 2,36 sin diferenciarse del resto del mundo.

Pero, pese a esta “incipiente leve mejoría”, José Miguel Bernucci cree que si pudiera tener una máquina del tiempo, sería bueno volver atrás y decretar una cuarentena total desde el comienzo. “El virus es nuevo, pero los manejos de las pandemias llevan siglos” dice Bernucci. “Cuarentenas, aislamiento y seguimiento de casos, son herramientas clásicas de la salud pública como ciencia para tratar las pandemias”. Por eso, hoy el vicepresidente del Colegio Médico cree indispensable poner el foco en la trazabilidad de los casos. “Que con todas las tecnologías no logremos ubicar y avisar a las personas de un posible contagio, es algo crítico y explica porqué se nos han escapado los números de las manos”, afirma.

El miedo al rebrote

Uno de los escenarios más desalentadores que se abre a futuro, es la posibilidad de una segunda ola o rebrote de la enfermedad. Lo que está pasando en Europa, en pleno proceso de desconfinamiento, debiera servirnos como referente.

“Hemos visto a nivel mundial que en países que hicieron cuarentena, al levantarla tenemos rebrote de casos”, dice el médico. “La única forma que no haya un rebrote es rompiendo la cadena de contagios. Eso se logra con trazabilidad y aislamiento”.

El caso Ossandón

Hablar de rebrote nos lleva a la situación médica en que se encuentra el senador de RN Manuel José Ossandón. Fue dado de alta el 31 de mayo de covid-19 y este fin de semana, debió ser internado por un cuadro febril. La clínica Santa María, donde se encuentra, confirmó el diagnóstico por el mismo virus.

¿Es posible volver a contagiarse? José Miguel Bernucci reconoce que faltando antecedentes clínicos para entregar una conclusión médica, puede ser que este virus se comporte de manera similar a otros que también afectan el sistema respiratorio como el SARS o MERS, que pueden recontagiar aunque en una tasa baja, no mayor al 2%. Se convierte entonces en un fenómeno poco frecuente que una persona pueda volver a contagiarse tras ser infectada.

“La inmunidad entregada posterior al contagio es variable de persona a persona. Depende de la fuerza de la enfermedad. Casos leves, con pocos sìntomas, la inmunidad es transitoria. En los casos más graves, podría llegar a un año”, advierte Bernucci.

Y probablemente porque esta historia sigue escribiéndose, es que el caso del senador Ossandón será seguido atentamente por la comunidad médica. Para saber cómo se diagnostica y da seguimiento a esta enfermedad.

