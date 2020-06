¿Qué pasó?

Este martes la Clínica Santa María se refirió al caso del senador Manuel José Ossandón, quien se encuentra internado tras contagiarse por segunda vez de coronavirus.

¿Qué dijeron?

Al respecto, desde la institución aclararon que "el paciente Manuel José Ossandón, senador de la República, ingresó al Servicio de Urgencia Respiratorio este domingo 28 de junio, tras presentar un cuadro febril y síntomas respiratorios".

Sin embargo, aclararon que "era la primera vez que consultaba en esta clínica en relación al COVID-19, por lo que se le practicó el test PCR y un scanner torácico, dando ambos resultados positivos".

Revisión detallada

Por otro lado, indicaron que "el estudio cuantitativo de anticuerpos IgG e IgM SARs CoV- 2 fue negativo, por lo que se efectuará una revisión detallada de sus antecedentes clínicos relacionados con esta enfermedad".

"Actualmente, el senador se encuentra estable y hospitalizado en una unidad de cuidados básicos exclusiva para pacientes COVID-19 -con restricción de visitas-, donde está siendo atendido por el equipo de infectología de Clínica Santa María, liderado por la Dra. Claudia Cortés", finalizaron.

¿Qué había dicho Ossandón?

Durante la jornada del lunes, el senador informó: “en esta oportunidad los síntomas son mucho más complejos... Estoy muy preocupado porque, si esto me pasó a mi, de contagiarme por segunda oportunidad, igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas".

"Me encuentro en estos momento en observación, pero quería hacer un llamado a los chilenos y chilenas a respetar las medidas de la autoridad sanitaria y a cuidarse, a no salir si no es necesario”.

