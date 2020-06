Ossandón y no apoyo del gobierno a postnatal de emergencia: "Es un error político"

¿Qué pasó?

El senador Manuel José Ossandón (RN) se encuentra hospitalizado en la Clínica Santa María, desde la noche del pasado domingo, luego de haber presentado un intenso malestar.

Pese a los rumores sobre su salud, fue el mismo parlamentario quien entegó las razones de su internación.

¿Qué dijo?

"Con sorpresa y preocupación he recibido la noticia que nuevamente he contaído COVID-19", señaló en una declaración pública.

Añadió que "como el país sabe, he cumplido con todo el protocolo establecido por la autoridad sanitaria, incluso con un certificado de alta entregado por un médico".

En su escrito, sentenció que “en esta oportunidad los síntomas son mucho más complejos... Estoy muy preocupado porque, si esto me pasó a mi, de contagiarme por segunda oportunidad, igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas".

"Me encuentro en estos momento en observación, pero quería hacer un llamado a los chilenos y chilenas a respetar las medidas de la autoridad sanitaria y a cuidarse, a no salir si no es necesario”, prosiguió.

Finalizó diciendo que “llamo a quienes se han recuperado de esta pandemia a no confiarse, ya que el contagio puede ocurrir igual luego de la recuperación... Saldremos juntos de esta una vez más”.

— Manuel José Ossandón (@mjossandon) June 29, 2020

