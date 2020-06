¿Qué pasó?

La infectóloga de la Clínica Santa María, Claudia Cortés, se refirió al caso del senador Manuel José Ossandón, quien se encuentra internado tras haber dado positivo de coronavirus por segunda vez, asegurando que se trata de un caso "muy excepcional".

Cabe destacar que el test PCR y el scanner dieron resultados positivos, mientras que el estudio de anticuerpos negativo.

¿Qué dijo?

"La situación de los anticuerpos es una situación que tiene varias explicaciones posibles, en este momento los anticuerpos tanto IgG como IgM, que son los de memorias inmunológica y los de infección actual, están ambos negativos y eso se ve habitualmente cuando el examen se toma de forma muy temprana", explicó.

En ese sentido, detalló que: "tenemos el antecedente que el senador Ossandón hace un poco más de un mes ya tenía un PCR positivo, pero sabemos también, porque la literatura científica así lo avala, que hay algunos pacientes que cuando tienen cuadros menores con poca sintomatología pueden no tener marcadores serológico positivos".

"Por lo tanto, el que hoy no tenga marcadores serológicos no necesariamente implica que anteriormente haya habido un falso positivo de la PCR. Lo que sabemos concretamente que hoy tiene una PCR en niveles de determinación elevados, marcadores negativos y tiene un escáner compatible con una pequeña neumonía que está en curso", aclaró.

¿Se trata de un rebrote o un nuevo contagio?

En cuanto a si lo ocurrido se trata de un rebrote o un nuevo contagio, Cortés sostuvo que: "no sabemos actualmente, porque no tenemos la información, porque ese es un problema con este virus que tiene solo 6 meses, si es que él no montó respuesta inmune. No se tomó una PCR de salida porque no es lo recomendado, pero lo que podemos ver hoy es que tiene un cuadro compatible con coronavirus".

"Hipótesis son varias. Él puede haber montado una respuesta inmune que sea transitoria y ya haberla perdido, o puede no haber montado ninguna respuesta inmune, cosa que se ve en los cuadros leves, y él tuvo un cuadro bastante leve. O esto puede ser una expresión bimodal de la infección, que él tuvo una primera crisis menor, pasó un tiempo que se sintió bien y ahora nuevamente está con síntomas",añadió.

¿Es posible que la primera vez haya sido un falso positivo?

La doctora recalcó que: "es difícil de interpretar si es una reinfección, es decir tuvo un contagio, mejoró por completo y volvió a contagiarse por segunda vez. Versus la alternativa que tuvo una primera infección, tuvo un periodo relativamente asintomático y tiene una recrudescencia del cuadro clínico. O si en primera instancia hubo un falso positivo".

"Los falsos positivos son sumamente infrecuentes y dependen de cuándo hay una contaminación de la muestra. Por lo tanto en el laboratorio se contamina la placa completa, por lo que el técnico del laboratorio se da cuenta que 100% de sus pacientes da positivo", explicó.

"Si sumamos el tener síntomas,el senador tuvo síntomas la vez pasada, es muy difícil pensar que haya sido falso positivo", concluyó.

