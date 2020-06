¿Qué pasó?

Pacientes de un centro de diálisis en la comuna de El Bosque denuncian filtraciones de agua en el recinto, lo que ha obligado a interrumpir sus tratamientos normales.

Estos problemas estructurales, que ocasionan goteras y otros inconvenientes, fueron difundidos durante esta jornada en redes sociales, mientras se registran fuertes precipitaciones en la Región Metropolitana.

Amenazas a pacientes

Algunas usuarias del centro médico, en contacto con el programa Mucho Gusto, manifestaron que desde el recinto intentan ocultar la situación, llegando incluso a amenazarlas con no dejarlas realizar su tratamiento en dicho lugar si continúan denunciando los problemas.

“Está todo mojado aquí. Hace tres semanas dije que si esto no lo arreglaban, yo lo iba a hacer viral. Nos amenazaron que si no bajábamos los videos de redes sociales, nos iban a suspender la diálisis. El enfermero encargado se lo dijo a una compañera”, explicó Catalina, paciente del centro médico.

“Tú entras y es indignante cómo están, hay 24 ó 25 pacientes. Una compañera se fue empapada”, añadió la mujer, quien se dializa desde hace 25 años.

"Me iban a demandar y sacar del centro"

La versión de Catalina fue confirmada minutos después por Claudia Díaz, otra paciente del recinto, que fue quien habría recibido el amedrentamiento por denunciar en redes sociales los problemas de filtraciones.

“Yo subí la foto hace una semana atrás y me amenazaron de que si no la bajaba, me iban a demandar y me iban a sacar del centro de diálisis. Ahora estamos todos inundados y mojados. Hay casi 30 personas adentro, además de técnicos y enfermeros”, detalló la paciente.

Al cierre del despacho del matinal, un efectivo de Carabineros se hizo presente en el lugar para conocer detalles del hecho.