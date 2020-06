¿Qué pasó?

El Ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a la crítica hecha por el Colegio de Enfermeras, tras dar el balance diario por la pandemia de coronavirus, desde donde no gustó el llamado a seguir tomando con normalidad otros controles de salud.

¿Qué dijo Paris?

“En el caso del Colegio de Enfermeras, agradezco la preocupación de su presidenta con respecto a este tema. Los controles preventivos de salud, los controles de embarazo, que lo hacen las matronas, las vacunaciones, los controles de niños sano, los controles de hipertensión y pacientes con VIH, tenemos que mantenerlos. Y no es exacto que los pacientes entren por la misma vía”, dijo para comenzar.

Añadió que “ella como enfermera lo debe saber, en los consultorios, Cesfam o donde se hacen controles, se hace un Triage. Los pacientes con problemas respiratorios entran por una vía y los restantes por otras”.

"En el caso del Colegio de Enfermeras, agradezco la preocupación de su presidenta, y la verdad es que los controles preventivos de salud y los de embarazo o pacientes con VIH tenemos que mantenerlos"



Ministro @DrEnriqueParis pic.twitter.com/vdaMifwNP3 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 28, 2020

“No podemos dejar de poner vacunas, no podemos dejar de controlar a mujeres embarazadas, no podemos dejar sin medicamentos a los pacientes de VIH, no podemos dejar de controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes hipertensos, por ejemplo, tienen alta mortalidad", prosiguió en su relato.

"Todo el sacrificio posible"

El doctor Paris también hizo un nuevo llamado a los funcionarios de la salud.

"Pedimos todo el sacrifico posible. Haremos lo máximo por incorporar más gente, pero por Dios no me pidan dejar de hacer controles habituales, sino en los próximo dos meses vamos a tener más pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tiene que ver con el coronavirus".

Finalizó diciendo que: "Repito, agradezco su opinión, la tomaremos en cuenta y lo que hemos hecho mal lo vamos a corregir".

Coronavirus 271.982 contagiados 5.509 fallecidos 34.263 activos Información corresponde al reporte del domingo 28 de junio y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del sábado 27 de junio. Región Totales Casos nuevos totales Nuevos con síntomas Nuevos sin síntomas Fallecidos Arica y Parinacota 1.649 38 28 9 20 Tarapacá 5.893 122 101 16 91 Antofagasta 8.308 281 249 27 142 Atacama 956 31 27 4 2 Coquimbo 2.857 76 67 5 23 Valparaíso 11.307 253 214 23 229 RM 214.388 2.569 2.048 193 4.711 O’Higgins 5.606 284 244 31 69 Maule 5.322 140 112 14 48 Ñuble 2.363 46 33 9 32 Biobío 6.398 259 189 40 50 Araucanía 3.172 44 35 9 41 Los Ríos 678 19 15 4 10 Los Lagos 1.609 36 28 7 21 Aysén 41 6 1 5 0 Magallanes 1.435 12 5 6 15 Total 271.982 4.216 3.396 402 5.509

