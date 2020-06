¿Qué pasó?

El diputado Nino Baltolu (UDI) realizó una insólita intervención este jueves durante la Comisión de la Cultura, Artes y Comunicaciones al cuestionar los fondos públicos recibidos por parte de una banda nacional, a raíz del nombre que lleva.



¿Cómo ocurrió el hecho?

El parlamentario se refirió a la banda chilena "Como Asesinar a Felipes" y a los aportes estatales dirigidos hacia la agrupación, en el marco del rubro de la música chilena.

El hecho se hizo conocido mediante un video, donde la autoridad dejó en evidencia su reacción al enterarse del nombre de la banda.

¿Qué dijo Baltolu?

Ante esto, Baltolu señaló que "no sé si es grupo, no sé qué es lo que es... no sé si es una banda. Pero dice, banda Como Asesinar a Felipes, que fue elegido dentro de los grupos que están tomando recursos del Estado".

"Cada uno puede colocarse el nombre que quiera, pero no sé si es consecuente con la cultura", expresó Baltolu.

A su vez, dijo que "nos gustaría saber qué es lo que hacen y qué son esos grupos. Cómo colocan en el título cómo asesinar a alguien".

"Pudo haber sido Felipe, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro", agregó el diputado.

En su cuenta de Facebook, la banda nacional reaccionó a lo sucedido y dijo que "por esto estamos como estamos, gobernando desde la ignorancia".