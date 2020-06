¿Qué pasó?

Un joven de 19 años murió en la comuna de Quinta Normal tras ser apuñalado por un sujeto que intentó asaltarlo para quitarle su mochila.

¿Cómo ocurrió el hecho?

La víctima fatal, de nombre Ignacio González, transitaba alrededor de las 19:00 horas por la calle Radal junto a un compañero de su trabajo en un supermercado, tras haber terminado su turno.

En ese momento, cuando se dirigían a un paradero para tomar micro, desde un automóvil descendió un individuo que lo intimidó y lo apuñaló para robarle su mochila, pese a que el joven no efectuó ningún tipo de resistencia.

Luego de la agresión, la víctima recibió ayuda desde una pizzería cercana, pero no pudo sobreponerse a la gravedad de su herida y terminó por fallecer.

¿Qué dijo la madre de la víctima?

Sobre esta situación habló la madre de Ignacio, Jésica, quien dijo que su muerte “es muy dura, es muy fuerte todo esto que estamos pasando. Uno se pregunta por qué tanta delincuencia y maldad. Mi hijo estaba recién empezando la vida, lo único que hacía era trabajar y estudiar. Era un buen hijo, buen hermano, un niño muy alegre y cooperador”.

“No sé cómo explicarlo, no sé cómo entender lo que pasó. Tratar de asimilar que ya no está es un dolor tan fuerte. Ojalá ninguna mamá, ninguna familia pase por esto, porque es algo que te quita tu vida”, añadió.

“Lo único que pido es que lo encuentren (al asaltante) y se haga justicia. Mi hijo no merecía esto, no de la manera en que le quitaron la vida. No era una mala persona, no andaba haciendo daño, andaba trabajando. Por eso pido como familia que nos puedan ayudar a encontrarlo, que se haga justicia, sé que eso no me va a devolver a mi hijo, pero que se haga justicia”, finalizó la madre.

Protestas de vecinos

Carlos, padre de la víctima, en tanto, dijo que la policía continúa con la investigación para dar con el paradero del autor del crimen, pero que hasta ahora no hay mayores novedades.

Vecinos de la calle Radal, además, efectuaron protestas durante las últimas jornadas para denunciar otros asaltos y agresiones ocurridos en el sector, el cual acusan que está descuidado por las autoridades ante el avance de la delincuencia.