¿Qué pasó?

Este jueves la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, se refirió al proyecto anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, que busca que madres puedan acceder al seguro de cesantía tras el postnatal, por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

¿Qué dijo?

Al respecto, la secretaria de Estado, señaló que “nosotros tenemos el deber de garantizar que los niños van a recibir un cuidado adecuado durante todo el tiempo que los colegios, jardines infantiles o guarderías se mantengan cerrados”.

“Yo creo que no hay nadie en Chile que no entienda o no empatice con las madres que tienen niños pequeños y que muchas de ellas necesitan o van a necesitar salir a trabajar, pero tampoco sabemos cuándo los colegios o red de apoyo van a estar abiertas”, añadió.

“En esta época de pandemia el cuidado de nuestros niños es algo fundamental (...), como sociedad tenemos que dar esta garantía”, puntualizó.

Beneficio para trabajadores al cuidado de preescolares

Acerca de la edad establecida para acceder a este beneficio, la ministra explicó que “un niños de seis meses necesita un cuidado importante, pero también lo necesita el niño de dos o cuatro años. La madre de un niño de dos años no puede salir tranquila a trabajar, entonces es por eso que el énfasis es cómo protegemos y cuidamos a todas aquellas madres y familias que tienen niños pequeños”.

“Se definió la edad preescolar porque ya un niño de 7 años eventualmente podría estar acompañado de un hermano mayor, son niños más autónomos, ya tienen un grado de responsabilidad”, indicó.

“El empleador tiene que acatar”

Zalaquett además manifestó que “esta es una fórmula donde damos una respuesta a ese problema que están teniendo las familias chilenas y aquí el empleador tiene que acatar la decisión de la trabajadora o del trabajador”.

A juicio de la ministra, “la situación es tan compleja y tan incierto el futuro. Si tuviéramos la certeza de que en dos meses más vamos a volver a la normalidad, sería mucho más fácil aumentar los universos, pero aquí tenemos que ser responsables y la responsabilidad está en impulsar programas que sean sustentables en un mediano tiempo”.

Ver cobertura completa