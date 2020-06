¿Qué pasó?

La jornada del martes la Cámara de Diputados votó y aprobó un proyecto de resolución con el que se solicitó al Presidente Sebastián Piñera modificar el sistema previsional y permitir el retiro de hasta un 10% de los fondos de pensión para paliar la crisis económica derivada del coronavirus.

La moción establece parámetros claros para el porcentaje de retiro de los fondos desde la AFP, dependiendo si el trabajador se encuentra sujeto o no a la denominada ley de Protección al Empleo.

"Una persona próxima a retirarse vería disminuida su pensión en aproximadamente un 5%; mientras que quien recién esté iniciando su vida laboral la vería disminuida en no más de un 1,5%; en caso que el retiro fuese por un monto más cercano a 10%, entonces estas disminuciones serían de un 10 y un 3% respectivamente", expone el documento.

¿Quiénes podrían retirar su dinero?

La propuesta de los legisladores contempla casos como:

Trabajadores dependientes desvinculados o con suspensión de contrato y que cumplan con los requisitos para acogerse al seguro de cesantía.

Trabajadores dependientes desvinculados o con suspensión de contrato y que no cumplan con los requisitos para acogerse al seguro de cesantía.

Trabajadores independientes o informales.

Reactivación de la economía

En el documento se planteó sobre la necesidad de apoyar la situación de las familias más vulnerables ante la crisis derivada de la pandemia, pero, a la vez, los impulsores de la moción ven en el proyecto una fuente de reactivación económica.

"La economía requiere una inyección de recursos que permita poner en marcha el mercado, pero también a las miles de familias que necesitan un apoyo extra, ya que el Ingreso Familiar de Emergencia y su posterior mejora no será suficiente", expuso.

"El impacto potencial que esto podría tener en la economía, ante el supuesto de un uso generalizado podría ascender de los US$15.000 millones. Entendiendo que esto no ocurrirá, es decir, que no habrá un uso generalizado, sino que esto será aprovechado solo por los afectados, estimamos que este mecanismo podría inyectar cerca de 3.000 millones de dólares extras a la economía nacional", añade.

Postura del Gobierno

Ante la serie de proyectos relacionados al retiro de fondos de pensión como medida de emergencia, el Gobierno se ha mostrado siempre reacio. Recientemente, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, expuso: "Me llama la atención que muchas de estas personas sí se abran a usar los fondos de la AFP, pero se nieguen absolutamente a usar los fondos de la Administradora de Fondos de Cesantía, cuando fueron ahorrados para ese fin, me parece que hay una contradicción y me gustaría que la pudiésemos dejar super clara".

"Tenemos que hacernos cargo de la crisis de manera seria, lo más fácil sería decir que sí a todo, pero la verdad es que tenemos que ser responsables, porque lo que hagamos ahora va a implicar cómo vamos a salir de esta crisis, y eso yo creo que es importante tenerlo presente", consideró también.

