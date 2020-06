View this post on Instagram

Hoy es el #DíaDelPadre y a todos nos gustaría celebrar junto a nuestros seres queridos. Pero en estos tiempos, nuestra máxima muestra de cariño es quedarnos en casa. Por eso, quiero pedirles que celebren a distancia, y de regalo protéjanlos con un llamado cariñoso. El mío ya no está a mi lado para poder llamarlo y celebrarlo pero hoy, recuerdo esas largas conversaciones que solíamos tener y sus siempre sabios consejos. ¡Te extraño papá! Feliz día a todos los padres. #CuidaATuPapá