Blumel por carabineros no atendidos en Melipilla: "Es un acto de discriminación inaceptable"

¿Qué pasó?

El director subrogante del Hospital San José de Melipilla, Oscar Vargas, se refirió a la denuncia realizada por Carabineros, quienes afirman que un médico del recinto se negó a atender a tres uniformados que solicitaron atención tras presentar síntomas de coronavirus.

¿Qué dijo?

Respecto a si el médico expresó "no atendemos pacos", Vargas señaló que: "No lo sé, tendrías que preguntarle a él. Él dice que no lo dijo".

"La verdad que él dice que atendió a las personas que acudieron. La investigación determinará qué pasó. El hospital de San José de Melipilla está en plena contingencia, estamos atendiendo a todos los pacientes que llegan aquí, así que no hay ningún inconveniente en ese sentido", sostuvo.

Esperar la investigación

En ese mismo sentido, dijo que: "la historia ha demostrado que muchas cosas que a veces se dicen o aparecen en la prensa al final no son tan así. Por lo, tanto aquí hay que ser responsables. Una vez que se investigue y se aclaren los hechos, nosotros nos vamos a pronunciar sobre la gravedad de lo que ocurrió".

"Como todas las denuncias que se hacen al Ministerio Público, todas se hacen responsablemente y se aclaran, y muchas de las denuncias que se hacen finalmente son verdaderas y otras terminan en nada", agregó.

"Los carabineros fueron atendidos"

Además, Vargas aseguró que: "los carabineros fueron atendidos. A los que les correspondía tomarles la PCR, se les hizo, y a los que no, no se les tomó. Se actuó de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud".

"En el servicio de urgencia hay varios médicos atendiendo, no solamente él (...) No podría especificar en este momento si él los atendió finalmente. Él es el jefe de turno, de hecho los carabineros estaban siendo atendidos por otros profesionales y a él se le llamó como jefe de turno para resolver el conflicto que había", explicó.

Al respecto aclaró que el conflicto era "que (los carabineros) decían que no quería atenderlos y que finalmente fueron atendidos".

¿El doctor sigue en sus funciones?

El director subrogante informó que: "el funcionario sigue en sus funciones. Este es un estado de derecho, se presume inocencia hasta que se demuestre lo contrario".

"Hoy día yo concurrí junto al funcionario a conversar con el comisario de la prefectura para aclarar los hechos. Quedamos bastantes satisfechos ambas partes, somos instituciones públicas que trabajamos unidas hace muchísimos años en todos los procedimientos que ellos acuden al hospital. Nunca hemos tenido ningún problema y por lo tanto esto se enmarca dentro de un problema puntual y vamos a seguir trabajando como siempre unidos", añadió.

En esa misma línea, precisó que: "Él ayer terminó su turno, él hoy día ya no está haciendo turno, pero cuando le corresponda ese turno tendrá que presentarse a su lugar de trabajo".

Hoja de vida "intachable"

Vargas aseguró que la hoja de vida del doctor en cuestión es "intachable" y detalló que: "es un médico extranjero que lleva trabajando tres años con nosotros, es un médico que durante los tres años nunca ha tenido un problema hacia los pacientes, no hay reclamos hacia su persona".

"Permanentemente se relaciona con los carabineros que ocupan el servicio de urgencia, por eso nosotros lo calificamos como un hecho aislado, puntual y que tiene que aclararse", afirmó.

Investigación

También, recalcó que: "lo que ocurrió es un hecho puntual aislado, que se tendrá que investigar por los conductos regulares, esos conductos regulares son los sumarios administrativos que nos corresponden a nosotros, y del punto de vista penal el Ministerio Público tendrá que hacer la investigación y aclarar los hechos".

Según explicó Vargas, el sumario tiene un plazo de 20 días hábiles, y contempla sanciones que van desde la censura hasta la destitución.

¿Qué dijo el Colegio Médico?

El Capítulo Médico del Hospital de Melipilla, perteneciente al Colegio Médico, afirmó que: "todos los funcionarios de Carabineros han sido atendidos oportunamente según categorización".

"Lamentablemente, el sistema de licencia médica electrónica no está habilitado para funcionarios de Carabineros, razón por la cual se les indica que acudan a un hospital institucional", contó el organismo.

Además, expresó que: "lamentamos que en medio de la emergencia sanitaria y con el sistema colapsado se intente menoscabar el trabajo médico, y más aún se pretenda utilizar mediáticamente".

[DECLARACIÓN]Tras la denuncia que ha circulado por distintos medios de comunicación, donde se señala que en Hospital San José de Melipilla no se habría dado la atención requerida a funcionarias de Carabineros. El #CapítuloMédico del #ColmedSantiago declara lo siguiente. pic.twitter.com/Uj2pLrkocd — Colmed Santiago (@ColMedSantiago) June 19, 2020

¿Qué dijo Izkia Siches?

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló que: "he tomado contacto con el equipo de salud del Hospital de Melipilla, quienes niegan acusaciones".

"Pido a las autoridades, medios de comunicación y parlamentarios, tal como dijo el ministro, Dr. Paris esperar investigación y ser prudentes".

Finalmente sostuvo que: "a ninguna persona se le debe negar atención".

He tomado contacto con el equipo de salud del Hospital de Melipilla quienes niegan acusaciones. Pido a autoridades, medios de comunicación y parlamentarios, tal como dijo el ministro Dr. Paris esperar investigación y ser prudentes. A ninguna persona se le debe negar atención. — Izkia (@izkia) June 19, 2020

