Diputados de RN presentan proyecto para que bancos no accedan a Dicom de clientes mientras dure la pandemia

¿Qué pasó?

Con un monto en la Cuenta RUT que no supera los mil pesos, Natalia espera aguantar los doce días restantes del mes. Lleva cuatro meses sin trabajo debido a un accidente y vive con lo justo para alimentar a su familia.

Como si fuera poco, no deja de pensar en un factor que la ha perjudicado: La deuda que la mantiene en Dicom hace cinco años.

"Es como una mancha que uno tiene en la hoja de vida. Es todo lo que los bancos ven, entonces me ha afectado enormemente ese tema", declaró la mujer.

Sus días han sido difíciles. Este año perdió la casa que arrendaba en La Florida y cruzó toda la ciudad junto a su marido e hijas para quedarse en una habitación que está a punto de ser demolida.

"Poder tener un mejor vivir, un buen futuro para mis hijas, eso es lo que más me aflige", contó.

Como Natalia, existen otros casos de deudores. De hecho, según un informe publicado por la Universidad San Sebastián, casi cinco millones de personas son deudores morosos en abril.

Proyecto para eliminar el registro en Dicom

Es por ello que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lidera un proyecto para eliminar el registro en Dicom desde octubre hasta 90 días después de que termine el Estado de Catástrofe.

"Ese proyecto no afecta en nada al sistema financiero, porque el sistema tiene uno de información propia. No destruirá en absoluto a la economía ni busca favorecer a los sinvergüenzas, sino a miles de personas y pymes que no pueden pagar pese a querer hacerlo", indicó el parlamentario.

Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD) apoyó la idea: "Dicom excluye a las personas de todo tipo de sistemas de créditos. Hay que mirar con responsabilidad y con decisión una medida extraordinaria para los deudores".

Solo falta que el Gobierno patrocine al proyecto, el que busca ayudar a los deudores como Natalia, quien espera salvar su situación financiera en medio de la pandemia del coronavirus.

"Me ayudaría bastante a cambiar mi calidad de vida y la de mi familia, porque en estas condiciones nadie puede vivir", cerró la mujer.

