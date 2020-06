¿Qué pasó?

"Significa hacer una cuarentena de verdad, eso es". Con esas palabras, la epidemióloga Muriel Ramírez definió el llamado realizado por el centro de estudios Espacio Público respecto a la necesidad de que Santiago entre en "hibernación", como medida extrema para frenar el avance del coronavirus.

Consultada por Meganoticias.cl, la experta profundizó respecto al alcance del término, señalando que significa que "la gente se quede realmente en la casa, tener el apoyo para que se puedan quedar en la casa, no dar los permisos, que se han utilizado mal, una serie de medidas. Las autoridades tienen todas las herramientas estando en un Estado de Catástrofe para tomar estas medidas, y no se ha hecho bien, imposible reducir la movilidad y el contacto entre las personas si no se hace una cuarentena estricta, real, seria, de verdad".

Transporte público y empresas esenciales

En paralelo, la experta apuntó a la importancia de reducir el transporte público en la ciudad, junto con fiscalizar que las empresas que sigan en funcionamiento sean las "realmente esenciales".

De mantenerse la situación como hasta ahora, sostiene, "va a ser una agonía larga, de varios meses (...) Mientras haya transporte público, empresas abiertas y todo, la movilidad no se va a reducir y mientras la movilidad no se reduzca, el contagio va a continuar".

El riesgo de los asintomáticos

Como argumento de lo anterior, la especialista cita el estudio del Centro de Investigación Scripps, de Estados Unidos, que fue publicado por la revista Annals of Internal Medicine, el cual señala que cerca del 45% de las personas contagiadas de covid-19 no desarrolla síntomas.

"Eso significa que andan por la calle contagiando sin saber que son positivas, y eso es lo que perpetúa y perpetúa el contagio, además de que no siguen las cuarentenas cuando se indican, cuando son contactos de un caso directo, o no las siguen porque no pueden seguir, porque tienen que salir a buscar su sustento diario, porque no ha llegado la ayuda, entonces es todo un tema interdisciplinario con una visión de integralidad que no se ha dado", advierte.

Medidas extremas

Si no se extreman medidas, señala Ramírez, el escenario será "seguir en la catástrofe, pero con más vidas perdidas". Lo anterior, debido a que en el país, a su juicio, no existe una estrategia real para combatir los contagios, señalando que esto se hace con la comunidad y el trabajo de la atención primaria de salud (APS).

Respecto al rol de la APS en cuanto a la trazabilidad y el manejo de los contagios, añade, "se ha dicho que van a hacer ese trabajo o que ya lo empezaron a hacer, pero no les han dado recursos".

Meseta alta

"Si eso no se hace realmente una cuarentena que sea efectiva, real, con el apoyo social que las personas deben tener y la familia, lo que va a ocurrir es que la curva va a seguir subiendo o se va a mantener en una meseta alta y eso puede durar meses, con muchas pérdidas de miles de vidas", apunta.

Colapso en regiones

Junto con manifestar que Santiago ya se encuentra en una situación de colapso sanitario, la epidemióloga advierte que esta situación ya "se salió de la Región Metropolitana".

"En regiones como la mía (Coquimbo), que todavía no quieren hacer cuarentena preventiva, deben adelantarse, vamos a estar en el colapso en dos semanas más, porque en este momento tenemos mil casos activos, eso significa que en dos semanas más van a haber 50 cupos necesarios para ventilación mecánica que no tenemos (...) lo que estamos viendo en Calama es horroroso y eso mismo está pasando en otras regiones", concluye.

