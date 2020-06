¿Qué pasó?

Luego de que se despachara a ley el proyecto que suspende durante la emergencia sanitaria el corte de servicios básicos y establece medidas excepcionales para telefonía e internet, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia advirtió que la iniciativa "podría constituir infracciones a las normas constitucionales".

¿Qué dijo el Ministerio?

"Ante el despacho de la moción parlamentaria que suspende el cobro de servicios básicos, el Gobierno durante su tramitación señaló expresamente que ésta se refería a materias que ya se habían abordado el 27 de marzo pasado junto a la empresas de servicios, con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por efectos del Covid-19", señaló el Ministerio.

"Ahora bien, el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales", afirmó.

"En consecuencia, el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción", agregó.

COMUNICADO DE PRENSA | Frente a la moción parlamentaria que suspende el cobro de servicios básicos, comunicamos lo siguiente⬇️ pic.twitter.com/gJuDxJwGO9 — Ministerio Secretaría General de la Presidencia (@Segpres) June 11, 2020

"No es así como se construye un acuerdo"

Ante esto, la senadora Ximena Rincón (DC), manifestó que: "el Presidente se pone o no se pone en el lugar de los que menos tienen".

"No es así Presidente cómo se construyen acuerdos, no es así como puede invitarnos a conversar y no estar dispuesto a respaldar algo que se ha hecho transversalmente en el parlamento", añadió.

En los próximos días el Gobierno presentará un protocolo que busca bloquear el acceso de proyectos "populistas" en el Congreso, esto argumentando que los debates y el dinero estarán puestos en el plan de emergencia para enfrentar la pandemia.

