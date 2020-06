¿Qué pasó?

La tarea más difícil durante la pandemia de coronavirus la han tenido los profesionales de la salud, quienes han tenido que batallar en primera línea contra este fuerte virus que ha provocado la muerte de miles de personas a nivel nacional e internacional.

Es inevitable que estos profesionales se vean afectados emocionalmente, tras tener que lidiar con la muerte en cada uno de sus turnos laborales y eso lo deja muy claro Ninoska Souto, una enfermera chilena de 28 años de edad, que describe su experiencia en la Unidad de pacientes críticos en el Instituto Nacional del Tórax como “desgarradora”.

¿Qué dijo la profesional de la salud?

“Los miro -a los pacientes- a la cara y a veces me imagino que es mi papá quien está ahí, mucha gente que está en la UCI es gente que no se cuidó y otra gente que se enfermó porque tenía que salir a trabajar”, dijo Ninoska, quien asegura llegar a su casa y no poder desligarse de la situación que vive el país, tras el colapso hospitalario que ha provocado la pandemia en el país.

Momentos difíciles y desgarradores

El coronavirus no sabe de edades ni clases sociales. Esto es algo que ha quedado claro no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, donde personas jóvenes y sanas han perdido la vida tras contagiarse.

Ante este panorama, la joven enfermera hace una llamado a la conciencia: “El panorama no es alentador, los funcionarios de salud se están enfermando, es imposible que no estemos sujetos a contraer la infección, hago un llamado a que la población tome conciencia, no porque no tengan 65 años o más, no van a estar en riesgo”, enfatizó.

Para ella, estar en una UCI, en medio de la emergencia sanitaria, es “literalmente como ir a una guerra, el panorama no es alentador”, dice la profesional, sobre la actual situación nacional.

Pero no solo la falta de camas es un problema en el país. Según relata Ninoska, la falta de conocimiento es fundamental es esta lucha: “Chile hoy en día necesita a profesionales de la salud (...) y el conocimiento para estar en cuidado de un paciente crítico es demasiado, uno escucha todos los días ‘llegaron mil ventiladores’, pero si supieran lo difícil que es manejar un ventilador mecánico”, dice la enfermera, quien se preocupa por aprender cada día, para dar una mejor atención.

“Nosotros por otro lado nos capacitamos. Todos los días, aparte del trabajo, llegamos a casa para capacitarnos”, reveló.

Ver cobertura completa