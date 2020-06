¿Qué pasó?

La ministra vocera, Karla Rubilar, reconoció que hubo errores en la elaboración de un instructivo en el que el Gobierno planteó los lineamientos para la entrega de cajas de alimentos a ciudadanos afectados por la crisis económica derivada del coronavirus.

Ante la serie de críticas, que llevó a que parlamentarios de oposición anunciaran que oficiarían al Ejecutivo ante la Contraloría, la ministra exculpó de toda responsabilidad al Presidente Sebastián Piñera en este hecho.

“Si quieren poner a un responsable, la responsable soy yo”, sostuvo.

¿Qué dijo Rubilar?

“Debemos reconocer que era un instructivo que no fue bien hecho, fue oficial, lo difundimos y no fue bien hecho y no refleja las directrices que dimos”, aseguró Rubilar.

“Quiero ser clara y categórica, si el Presidente hubiese visto este instructivo como salió, y quiero ser super justa, jamás habría autorizado que saliera un instructivo como este que pudiera interpretarse de una forma diferente del espíritu del proceso de la entrega de cajas”, agregó.

En su autocrítica, la vocera manifestó: “Queremos transmitir que no es lo queremos, este proceso es sensible, sabemos que debemos ser prolijos y que no podemos cometer errores, hemos salido a dar la cara, ese instructivo no logró seguir la línea del proceso que debemos cuidar entre todos”.

