¿Qué pasó?

El colapso que se vive al interior de los centros asistenciales en medio del combate a la pandemia de coronavirus generó un triste y dramático momento para una familia en Santiago. El grupo fue informado de la muerte de la abuela identificada como Ociela Barrales Millán, pero tras unas horas se rectificó la noticia, ya que la paciente se encontraba con vida.

El caso fue relatado por su nieto, Franco en conversación con el matinal Mucho Gusto. En el programa, sostuvo que el el adulto mayor fue ingresado al centro hospitalario el pasado 05 de junio debido a una neumonía. Luego de tres días de atenciones y sin recibir información sobre el estado de salud, se le comunicó a la familia que la mujer “no soportó la noche y que había fallecido”.

A pesar de la dura noticia, su nieto, que esperaba la documentación para tramitar su defunción, rompió los protocolos y logró corroborar que su abuela estaba viva.

“Me dijeron que hubo un error y que mi abuela estaba viva”

Su nieto Franco, tras seis horas de espera, fue citado a una oficina para conversar con personal de la Posta Central: “Aparecieron seis doctores y un caballero con una bata blanca. Me dijeron que hubo un error y que mi abuela estaba viva. El caballero de blanco anuló el papel y sólo me explicaron que fue un error humano”, relató.

“Fue choqueante porque esperé horas por un papel de defunción y quizá hubiésemos enterrado a la persona equivocada”, agregó.

Tras conversar con la sicóloga del recinto, Franco logró ver a su abuela señalando que “estaba viva, con los ojos abiertos. Me dejaron solo y la besé y abracé, aunque sabía que no se podía. Le hice cariño y le di un beso en la frente. No me dejaron sacar fotos, ni llamar para corroborar a mi familia que estaba viva, pero logré grabar un video”.

Con el registro audiovisual le entregó la noticia a su familia, agregando que “se lo tomaron mal, querían verla, entraron, no los dejaron. Forcejearon con guardias y lograron pasar. Un funcionario les permitió verla, pero fue un duro momento”.

Posta Central asume "error involuntario"

Ante la situación, el centro asistencial entregó un comunicado para aclarar lo sucedido: "efectivamente hubo un error en la información dada a los familiares sobre la paciente Ociela Barrales y su estado de salud. De forma proactiva al detectar la confusión, activamos todos los protocolos con nuestros equipos médicos, quienes hablaron con la familia, explicándole el hecho y disculpándose".

En el mismo escrito, se agregó que "el error involuntario se debe a que la señora Ociela compartía box con una paciente con un nombre muy similar, lo que confundió al personal. El hospital realizará un sumario administrativo para esclarecer lo sucedido".

