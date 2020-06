¿Qué pasó?

Los alcaldes de Pudahuel y de El Bosque, Johnny Carrasco y Sadi Melo, respectivamente, son unos de los ediles que no podrían volver a postular al cargo tras la ley que limita la reelección de algunas autoridades. Debido a esto, sus hijos serían candidatos en las municipales de abril del año 2021.

Cabe destacar que con la normativa, los alcaldes, concejales y consejeros regionales (CORES) que llevan 12 años o más en el cargo, no pueden ser reelegidos.

Pudahuel

En La Segunda, Gabriela Carrasco (PS), exconcejala e hija del alcalde de Pudahuel, reconoció estar "inscrita para las elecciones, para nadie es un secreto. Si yo tomo la decisión de postularme, evidentemente él me va a apoyar en esta campaña".

"El derecho que tiene cada ciudadano, y lo establece la Constitución, es ser elegido. Yo no lo llamaría nepotismo porque acá no me designan, me elige la ciudadanía", agregó.

En esa misma línea, sostuvo que: "es el mismo apellido, somos sangre, pero somos súper distintos. Partiendo que él es hombre y yo mujer, tenemos una mirada súper distinta de las cosas".

"No por ser hija de alguien tú vas a tener vetado hacer un trabajo. Se van a decir muchas cosas, pero la ciudadanía es la que tiene el poder de decidir. La primera vez yo puedo aceptar que el apellido me ayudó harto, pero después hubo cuatro años de gestión", afirmó.

Además, indicó que: "Jamás he usufructuado del aparato municipal. A veces más perjudica que ayuda".

El Bosque

Sadi Melo ha sido alcalde de El Bosque desde 1991, mientras que su hijo Daniel en el 2013 fue electo diputado, pero perdió la reelección, por lo que ahora se motiva con una eventual candidatura municipal.

"El reemplazo en El Bosque no es algo que hayamos conversado con el alcalde. Pero, sin duda, después de haber sido diputado por la comuna, contribuir a la mejorar la calidad de vida de los vecinos de El Bosque es algo que me motiva", sostuvo Daniel Melo en el mismo medio antes señalado.