¿Qué pasó?

Este jueves se llevó a cabo el cuarto cambio de Gabinete que ha realizado el Presidente Sebastián Piñera desde que asumió en 2018. Todo en marco de la crisis por el coronavirus que afecta al país en la actualidad.

Los ministros que salieron de sus carteras fueron Felipe Ward (Segpres), Cristián Monckeberg (Vivienda) y Sebastián Sichel (Desarrollo Social). Este último llamó la atención, ya que era el secretario de Estado mejor evaluado hasta la fecha, según la encuesta Cadem.

Sichel contaba con un 50% de aprobación y era el que más había crecido en conocimiento público, del 41% al 55% de abril a mayo. El independiente ex DC asumirá la presidencia de BancoEstado luego que Arturo Tagle saliera del cargo que ostentaba desde 2016.

La despedida

Tras la ceremonia, Sichel fue despedido con una foto junto a su equipo y aplausos.

Tras esto, habló de sus impresiones con Meganoticias: "Muy contento porque me voy a ir a disfrutar a mis hijos esta tarde, no los veía hace mucho tiempo por esta pega. Feliz y ahora a asumir los nuevos desafíos que me ha encomendado el Presidente".

"Me voy conforme. Nunca en mi vida me imaginé que sería ministro de la República, tengo el orgullo de haberlo sido", agregó.

"Creo que mucha gente que se saca la mugre llega a lugares que no se imagina, espero haber sido alguno de ellos", finalizó.