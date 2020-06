¿Qué pasó?

En medio de la discusión del Senado sobre el proyecto que obliga a las empresas proveedoras a entregar internet gratuito a los estudiantes vulnerables, el senador Iván Moreira (UDI) aseguró que el Gobierno les envía informes para que rechacen ciertos proyectos, a los que catalogan como "inconstitucionales".

Entre ellos se encontraría la iniciativa ya mencionada, además del proyecto que busca extender el posnatal durante la pandemia, entre otros.

¿Qué dijo Moreira?

"Yo estoy molesto con mi Gobierno porque aquí tengo en mi poder informes de los ministerios donde nos llaman a nosotros a que votemos en contra porque es inconstitucional, y acá todo tibio", afirmó el senador.

"Entonces, no nos digan en las reuniones en La Moneda que votemos en contra porque son inconstitucionales los proyectos y seamos tibios en lo que digamos aquí. Yo estoy cansado de eso. Quieren que nosotros pongamos la cara, porque para nosotros no es muy popular defender la constitucionalidad de los proyectos", agregó.

Además, sostuvo que esto no es "solamente por este proyecto, sino por el que viene después. Nos han dicho voten en contra porque es inconstitucional el tema de la disposición de alimentos, voten en contra por el tema del postnatal".

"Nosotros tenemos que poner la cara y el Gobierno no enfrenta estas cosas. Nosotros, y yo en especial, no estoy disponible para seguir defendiendo lo que no defienden algunas autoridades del Gobierno", manifestó Moreira.