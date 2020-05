¿Qué pasó?

En el matinal de Mega, Mucho Gusto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, detalló las coberturas de las hospitalizaciones en las Unidades de Tratamientos Intensivos para los pacientes con coronavirus, ya sea si pertenecen a Fonasa o Isapre.

Fonasa

"Por lo que contribuimos nosotros a través del IVA, a través de lo que fuere, a todos un caso nos cuesta entre $15 a $20 millones el tratamiento intensivo, con un respirador mecánico", señaló el ministro.

En ese sentido, recalcó que: "si decimos que hay mil personas hospitalizadas estamos hablando de muchos millones, ¿pero cuánto paga esta persona?, cero".

"Si entra con Ley de Urgencias a cualquier clínica del país, por su puesto que si está en el sector público no paga nada, si es referido a una clínica privada desde un hospital público. Por ejemplo, si estoy en el Hospital Regional de Concepción y porque no hay camas o no hay respirador me tienen que llevar al Sanatorio Alemán, esa cuenta, dado que no tiene nada que ver con la voluntad de las personas, la paga entera Fonasa", explicó.

"Porque para esta situación se ha construido una red integrada, en la cual no hay diferencia entre el mundo de lo público y lo privado, ni siquiera de las Fuerzas Armadas o de los hospitales de las mutuales de seguridad", sostuvo.

Isapres

Por otra parte, indicó que: "una persona en isapre le van a pasar una cuenta con el copago que le corresponde a su plan de salud".

"Lo que le ocurre a las personas de isapre es que firman un contrato donde dice 'prestador preferente' y el pago es muy pequeño. Con 'Prestador alternativo' es un pago más grande, y si no tienen que derivarlo a otro prestador que pueda cumplir", aseveró.

"Si se acoge al Seguro de Enfermedades Catastróficas, al final de cuenta la persona adquiere un compromiso de un préstamo de largo plazo", añadió.

¿Qué dice Fonasa?

El director de Fonasa, Marcelo Mosso, detalló que: "los beneficiarios de Fonasa si tienen algún problema o alguna situación de Covid necesitan dirigirse a su consultorio o a su hospital base. Si están en el consultorio o en hospital base lo que está ocurriendo es que ellos se están atendiendo bajo la modalidad de atención institucional, es decir, dentro de la red pública".

"Si ellos no van al hospital base pero van a otro hospital público, o van a un prestador privado, en ese caso el prestador privado o ese hospital público lo que va a hacer es tomar contacto con la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, la cual va a decir si esa persona debe desviarse a otro hospital o debe permanecer ahí. Lo que ocurre es que la persona si se queda ahí o la trasladan está bajo la modalidad de atención institucional", señaló.

Cobertura de tramos de Fonasa

Mosso explicó que lo anterior "significa que para efectos de copagos es como si se hubiera atendido dentro del hospital público, y eso implica que todas las personas que están en los tramos A, B, o que son mayores de 60 años tienen gratuidad".

"En el caso de las personas que son de los tramos C, menores de 60 años, tienen que hacer un copago del 10%. Y las personas de los tramos D, menores de 60 años, tienen que hacer un copago del 20%", afirmó.

"Ese copago se hace respecto a un arancel, a que nosotros llamamos arancel MAI (Modalidad de Atención Institucional), el arancel MAI está en la página web de Fonasa y es un arancel, que para tener una idea, un día de cama básico, integral, es más o menos de un precio de $30 mil a $39 mil", precisó.

En esa misma línea, aclaró que: "el día cama UTI, para tener otro ejemplo, está en $79 mil".

"Ya no fuimos" como España o Italia

En cuanto a si en algún momento llegaremos a ser como el España e Italia de Sudamérica, países muy azotados por la pandemia hace unas semanas, Mañalich aseguró que "ya no fuimos".

"Si nos comparamos en el momento en que estamos con lo que ellos tenían en el momento de días de enfermedad, no tiene absolutamente nada que ver", afirmó.

Revisa la entrevista a Mañalich completa:

