¿Qué pasó?

El pasado jueves 21 de mayo fue encontrado el cadáver de la joven Helena Bustos Sánchez flotando en el río Calle Calle, a la altura del sector Quitacalzón, al norte de Valdivia y al momento del hallazgo, su cuerpo presentaba múltiples puñaladas y una serie de contusiones.

La situación generó un amplio operativo, donde la hipótesis que habría tomado más fuerza sería la de un asesinato por encargo.

Así la policía de Investigaciones logró detener a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, acusados de haber participado en el crimen de la joven.

Cuerpo con lesiones cortopunzantes y cortopenetrantes

El caso de Helena Bustos se activó el pasado 9 de mayo, cuando su familia presentó la denuncia por presunta desgracia, ya que la joven no regresó a casa tras la muerte de su abuelo.

Bajo este panorama, comenzó la búsqueda hasta el hallazgo de su cuerpo en el río Calle Calle.

Según informó la PDI tras el reconocimiento externo del cadáver, se pudo comprobar que presentaba diversas lesiones cortopunzantes y cortopenetrantes, atribuibles a terceras personas, indicó Diario Futrono.

Así se inició la investigación, que llevó a la detención de estas cuatro personas y, de acuerdo a información entregada por el sitio RioenLinea, una de las mujeres (68 años) sería la dueña del último lugar donde estuvo arrendando la joven, la segunda sería la hija de ésta (50) y los otros dos hombres (19 y 18 años), habrían sido contratados para cometer el crimen.

Las cuatro personas serán puestas a disposición de la justicia para la formalización de cargos.

"Que se haga justicia"

Tras el macabro hallazgo, la familia de Helena Bustos se ha manifestado por redes sociales exigiendo justicia para la joven.

"Agradezco enormemente toda su ayuda, la distribución de afiches, la búsqueda, todo. Fueron tres semanas que no se las doy a nadie, la angustia, y el dolor hoy se transforman en una tristeza que nos come el corazón. Helena ha partido a un lugar mejor, no hay detalles de lo que sucedió, pero no descansaremos hasta saber la verdad", comentó una de sus tías que encabezó la búsqueda.

Tras la confirmación de la identidad por parte de la familia, se realizó una velatón en su memoria en el sector Los Molinos.