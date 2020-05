¿Qué pasó?

Este martes desde la intendencia de Valparaíso, confirmaron que el seremi de Salud, Francisco Álvarez, dio positivo al examen de coronavirus, el cual se realizó tras las sospechas que tenía la enfermedad.

Durante la presente jornada, además se informó que Jaime Jamett asumirá como seremi subrogante.

Internado en la UCI

La autoridad, que además es asmático, se mantiene internado en la Unidad de Pacientes Críticos en una clínica de Viña del Mar, donde tras las sospechas, le realizaron el test PCR que dio positivo a covid-19.

Según se ha informado, Álvarez se encuentra grave, pero en condición estable y no ha requerido ventilación mecánica. Además, otros funcionarios de la seremi estarían contagiados.

Mensaje del seremi

Álvarez, envió un mensaje a sus cercanos, para agradecer la preocupación y señalar que espera salir pronto de este delicado estado de salud.

“Quiero agradecerles infinitamente las muestras cariño que he recibido durante estos últimos días. Gracias a la ayuda incansable del personal de salud que se esfuerza diariamente, puedo decirles que estoy recuperándome con todas mis fuerzas, estoy dando una gran pelea, en la cual no estoy y no me siento solo, hay un gran equipo humano detrás en la unidad de tratamientos intensivos, de cuidado, pero con todas las medidas necesarias para salir lo más pronto de esta situación y así poder seguir trabajando al servicio de la salud de mi región y de quienes más lo necesitan con más fuerzas que antes”, sostuvo.

Asimismo, añadió: “Agradezco al señor intendente Jorge Martínez, a la subsecretaria Paula Daza y al ministro Jaime Mañalich, por su gran apoyo y preocupación desde el primer momento. Estoy convencido que gracias la gestión que estamos realizando como Gobierno, vamos a salir adelante. Me encomiendo en sus oraciones”.

Ver cobertura completa