¿Qué pasó?

Una vez más Michelle Bachelet dejó claro que no está entre sus planes presentarse como candidata para una tercera etapa presidencial en Chile.

En esta oportunidad, lo hizo en el marco de un conversatorio realizado por la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por ella. En esa instancia, y ante la consulta sobre su futuro político en Chile, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU sostuvo: “¿Cómo lo digo? ¿En diplomático? ¿O lo digo en chileno? Sobre mi cadáver. Y la razón es política”.

“Caras nuevas”

Uno de los argumentos dados por Bachelet para sostener su negativa para un eventual tercer mandato fue el de la necesidad de renovación de la política chilena.

“La democracia exige nuevas caras, que no quiere decir que sean caras jóvenes necesariamente, pero nuevas caras. No puede ser que porque no haya nadie más, que la misma señora que ya estuvo dos veces vuelva por tercera vez. Creo que eso no le hace bien a la democracia”, expuso

“No solo yo no volvería como candidata, sino que estoy en contra de todos estos grupos cerrados que toman decisiones y que no se amplían a la ciudadanía, que ha mostrado ser responsable, seria y capaz de hacer propuestas también. Así que yo, de verdad, no”, agregó.

