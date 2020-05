¿Qué pasó?

Este viernes nuevamente un grupo de vecinos de la comuna de El Bosque se organizaron para manifestarse por la falta de ayuda y de alimentos en medio de la pandemia de coronavirus que afecta al país.

"No es justo"

La protesta se llevó a cabo en calle José Joaquín Prieto, donde decenas de personas se reunieron con pancartas para exigir soluciones por la falta de recursos.

Una residente, señaló que “yo por ser jubilada de la AFP, gano $110 mil, no he recibido ningún bono, ni del covid, nada. No es justo”.

Otra de las manifestantes, indicó que “con el problema del covid, mucha gente quedó cesante, yo misma soy discapacitada y no puedo trabajar. La necesidad es de comida. El sector está realmente abandonado”.

Según dirigentes, serían alrededor de 150 familias las afectadas y que hasta el momento no estarían recibiendo ayuda.

Pagos atrasados

Una vecina indicó que trabaja vendiendo útiles de aseo en la calle y que no puede hacer cuarentena, porque "si dejo de trabajar con qué como. Tengo la luz, el agua y gastos comunes atrasados, no estoy al día porque no puedo pagarlo, porque ya no se vende lo de antes, aparte que las cosas están muy caras para trabajar, antes con $100 mil podía llenar mi despensa, ahora no".

"Gracias a la olla común que están haciendo los vecinos yo he podido recibir esa ayuda, qué hacemos si se nos están acabando los recursos", afirmó.

Cabe recordar, que el lunes pasado fue la primera manifestación de los residentes de El Bosque y que terminó con graves incidentes y 22 personas detenidas.

