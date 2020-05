¿Qué pasó?

El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció esta tarde, tras conocerse el balance diario de coronavirus en Chile, donde se registró la cifra más alta de fallecidos, que el Gobierno tomará el control de instituciones que no cumplan con poner un mayor número de unidades críticas.

¿Qué dijo?

La autoridad sentenció que “nosotros evaluamos que había una diferencia en lo que realizan los hospitales públicos, como el de Iquique, y prestadores privados. En base a eso, emitimos resolución que obliga desde este domingo 24 de mayo a incorporar 150 camas adicionales y a duplicar, al día 15 de junio, las unidades de cuidados intensivos que tenían inicialmente los prestadores privados”.

Coronavirus 57.581 contagiados 589 fallecidos 23.992 recuperados Información corresponde al reporte del jueves 21 de mayo y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes miércoles 20. Región Totales Casos nuevos totales Nuevos con síntomas Nuevos sin síntomas Fallecidos Arica y Parinacota 453 29 21 8 7 Tarapacá 1.246 107 99 8 4 Antofagasta 1.778 47 35 12 17 Atacama 168 5 3 2 0 Coquimbo 268 5 2 3 2 Valparaíso 1.887 117 101 16 38 RM 44.641 3.462 3.126 336 388 O’Higgins 465 10 8 2 7 Maule 731 51 44 7 15 Ñuble 1.020 9 8 1 21 Biobío 1.263 39 32 7 9 Araucanía 1.715 35 25 10 44 Los Ríos 258 11 10 1 6 Los Lagos 693 27 14 13 13 Aysén 8 0 0 0 0 Magallanes 987 10 10 0 18 Total 57.581 3.964 3.538 426 589

No se quedó ahí, ya que añadió que “en tres días se sumaron más de 80 camas y se debe seguir para cumplir con resolución. Esta resolución es de carácter obligatoria y nosotros como Ministerio de Salud, que lideramos la red integrada de Covid-19, no vamos a dudar si las metas no se cumplen, tomar el control de las institución que no cumplan para aplicar lo mismo que en hospitales y que es poner un mayor número de unidades de cuidados intensivos a disposición de la ciudadanía, independiente si es Fonasa o Isapre”.

Finalizó diciendo que, “necesitamos un mayor número de camas y esperamos que esto se cumpla con razón”.

