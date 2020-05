View this post on Instagram

Muy querida comunidad, en estas semanas, varios alumnos nos han escrito preocupados por los efectos que puede generar la copia. Frente a esta preocupación, como Centro de Alumnos y Consejería Académica decidimos lanzar este video donde hacemos ver que la copia es perjudicial para nuestra comunidad, porque entre otras razones, perjudicamos a nuestros propios compañeros y dañamos la confianza. Trabajemos cada día para construir una comunidad justa y honesta que el día de mañana salga a servir con integridad a nuestra sociedad.