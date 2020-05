¿Qué pasó?

El director del Cementerio General, ubicado en la comuna de Recoleta, Rashid Saud, confirmó este jueves que se encuentran habilitando cerca de mil de nuevas sepulturas en el recinto, con el objetivo de hacer frente a eventuales necesidades asociadas a la pandemia del coronavirus.

En primer lugar, el director del recinto señaló que "parto por desmentir que exista una orden de cualquier instancia del Gobierno solicitándonos tumbas, eso es totalmente falso, no es efectivo, no nos han solicitado ninguna tumba".

Lo anterior, en línea con lo señalado por la Seremi de Salud Metropolitana, en relación a que "no se ha solicitado por parte de la Autoridad Sanitaria, la habilitación de sepulturas a ningún cementerio".

Plan de contingencia

"Nosotros, como cementerio, entendemos la situación histórica en la que estamos de que es posible que los muertos del coronavirus, porque una epidemia es posible que cause bastantes fallecidos como lamentablemente puede ocurrir, necesiten los servicios del Cementerio General", señaló.

En este sentido, Saud agregó que "hemos creado un plan de contingencia en virtud del cual estamos habilitando sepulturas, eso es efectivo, pero no por una petición del Gobierno, sino que por un plan de contingencia que ha diseñado el Cementerio General en conocimiento con la Municipalidad".

Cantidad de tumbas

En cuanto a la cantidad de nuevas sepulturas, Saud señaló que "son aproximadamente mil las que estamos en condiciones de habilitar por ahora y pretendemos seguir habilitando otras más".

Normalmente, señaló, esta cantidad se habilitará para un año, sin embargo, estas se encuentran siendo habilitadas para "este minuto, no sabemos, realmente se lo digo enfáticamente. No sabemos cuál va a ser la situación, del Gobierno no nos han pedido nada. Ojalá no las usemos, no sabemos cuántas van a ser las que vamos a necesitar".

Situación de otros países

En paralelo, el director del cementerio señaló que "lo que nosotros queremos evitar es que ocurra como en otros países donde los muertos están en la calle, pudriéndose en camiones, esas situaciones que se han visto en otros países, nosotros queremos evitarlas y queremos cumplir con nuestra misión histórica de dar sepultura digna a los fallecidos".