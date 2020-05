¿Qué pasó?

Luego de registrar cinco jornadas consecutivas a la baja, el dólar este jueves cerró al alza, con un aumento de $3,60. De este modo el tipo de cambio terminó la sesión llegando a los $821, 30 vendedor y $821 comprador.

"La mañana de este jueves presenciamos rebotes alcistas en el tipo de cambio, que sube tras acercarse el miércoles a la zona de los $815. De todas formas, hoy el dólar ha alcanzado máximos de $826 y no ha superado esa zona, respetando el techo y manteniendo una visión con un tipo de cambio que podría acercarse a la zona de los $808 - $815, siempre que no supere y no toque los $830 nuevamente", señaló el analista de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

¿Qué influyó en la baja?

El analista explicó que: "estos rebotes se dan en medio de apreciaciones en el dólar a nivel internacional tras los comentarios que el miércoles hizo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde comentó que no existen intenciones de dejar las tasas de interés en negativo. Tras esto, el dollar index volvió a posicionarse en los 100,000 puntos".

"En tanto, el cobre amplía levemente las caídas, lo que también presiona al alza al tipo de cambio. Tras alcanzar máximos la semana pasada, el precio del metal rojo acumula pérdidas que se acercan a un 3,5%", afirmó.

"Por otro lado, esta mañana se ha presentado el Informe de Estabilidad Financiera, instancia en la cual Mario Marcel -quien es Presidente del Banco Central de Chile- ha comentado que no se descarta un ampliación de las medidas que buscan inyectar liquidez en el mercado. Si bien, no se espera que en el corto o mediano plazo se tomen medidas vía política monetaria, sí existen otras medidas que el Banco Central ha aplicado en estos últimos meses y que se relacionan básicamente con el acceso al crédito", agregó.

Lo que viene

Espinosa detalló que: "técnicamente, el tipo de cambio se ha acercado a la zona que hemos hablado las últimas semanas. La visión a largo y mediano plazo sigue siendo alcista, lo que no se contradice con las búsquedas de los últimos días en los $815".

"No descartamos que el tipo de cambio vuelva a buscar esta zona, entre los $808 - $815, desde donde esperamos que en el mediano plazo el dólar vuelva niveles anteriores por encima de los $850, teniendo en cuenta un contexto actual de incertidumbre y de posible debilidad para el peso chileno", concluyó el analista.

