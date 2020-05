¿Qué pasó?

Un sentido llamado a la conciencia envió a la población de Chile el médico especialista en cuidados intensivos Eduardo Tobar, miembro del equipo de Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

¿Qué dijo el médico?

"Con todo nuestro equipo, enfermeras, kinesiólogos, técnicos, muchos profesionales de salud estamos, al igual que en muchos otros hospitales a lo largo del país, dándolo todo, reconvirtiendo camas, ingresando pacientes críticos, haciendo todas las medidas para tratar de hacer lo mejor para el manejo de los pacientes graves con covid", señala el profesional en un video.

Respeto a las medidas

Tras esto, Tobar agregó que "sin embargo, eso no será suficiente si la comunidad, si usted no hace lo suyo en su casa, si usted no respeta las medidas de distanciamiento social, si no se higieniza frecuentemente las manos y si no adhiere a las medidas de cuarentena que va decretando la autoridad".

Finalmente, el especialista manifiesta que "todo el esfuerzo que se está haciendo en los hospitales será en vano si usted en su casa no hace lo que debe hacer. Por favor sea consciente, cuídenos, cuide a su país, cuídese".

