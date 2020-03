¿Qué pasó?

A 12 días de presentar su renuncia al Ministerio de Educación, este miércoles se confirmó que Marcela Cubillos asume como la nueva directora ejecutiva del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD).

La abogada y exconsejera de la institución reemplazará a Luis Larrín Arroyo, quien se desempeñó durante 10 años en el cargo y que a partir de aho será el nuevo presidente del Consejo Asesor de la LyD.

Se cumplió un ciclo

En entrevista con Meganoticias, el pasado 2 de marzo la exministra señalaba que su salida de la cartera "era algo que venía conversando con el Presidente hace un tiempo, se cumplió un ciclo en el Ministerio de Educación (...) Se lo dije al Presidente, frente a los desafíos que enfrenta Chile, yo no soy neutral y quiero tener una voz en los debates que vienen".

En este sentido, agregó que "no voy a ocupar ningún cargo en la campaña del Rechazo. Voy a votar Rechazo, quiero manifestar mi opinión porque creo que el Rechazo es una mejor opción para Chile, pero no me voy a integrar formalmente a ninguna campaña ni comando".