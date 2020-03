¿Qué pasó?

Este martes, el Ministerio de Salud dispuso una nueva medida para enfrentar la epidemia de coronavirus que se desarrolla en el mundo y que, hasta ahora, registra 17 casos confirmados en Chile.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que todas aquellas personas que lleguen al país procedentes de Italia o España, deberán realizar cuarentena en sus domicilios durante 14 días, con el fin de disminuir la propagación de la enfermedad, atendiendo a la alta cantidad de casos registrados en dichos países europeos.

¿Cómo se realiza correctamente?

El infectólogo Rodrigo Blamey señala que las personas que se encuentren en cuarentena en su hogar deben permanecer en una habitación separada de aquellas que no lo estén. "Los que viven en la casa deben lavarse las manos con jabón por 30 segundos cada vez que interactúen con esta persona", explica a LUN.

Paralelamente, apunta que "cada vez que le lleven comida o le pasen ropa limpia, deben usar mascarillas como precaución".

Ventanas y cortinas abiertas

Es importante que la casa tenga las ventanas y cortinas abiertas, con el objeto de que entre luz solar y viento. Paralelamente, el experto sostuvo que es posible realizar aseo en la pieza del aislado, para lo cual se puede utilizar cualquier limpiador de superficies.

Respecto a cubiertos y platos donde coma el posible contagiado, no es necesario que se utilicen unos exclusivos, pues cualquier lavalozas es capaz de erradicar los rastros del virus, si es que los hay, por medio de un lavado regular.

Familiar con síntomas

Si uno de los integrantes del grupo familiar comienza a presentar síntomas, Blamey recomienda llamar al centro asistencial al que se asistirá y avisar que irá un paciente con sospecha de coronavirus. Lo anterior permitirá que el recinto tome las precauciones necesarias del caso. Lo ideal es que la persona vaya en un medio de transporte individual para reducir las posibilidades de contagio.

Visitas

Respecto a la posibilidad de recibir visitas en el hogar, el infectólogo señala que hay que evitar todas aquellas que no sean necesarias. "Esto incluye la suspensión de cumpleaños, bautizos o calquier evento social. Quien está en cuarentena no puede ir a restoranes, cines o a cualquier lugar donde haya interacción de personas. Solo puede salir al patio pero no debe juntarse a conversar con otras personas", explica al citado medio.

Llamados de Seremi

Todos los días, la persona en cuarentena recibirá un llamado por parte de personal de la Seremi de Salud consultando cómo se siente personalmente y cuál es el panorama respecto a los demás miembros de su familia. En este sentido, también se solicitará que mida su temperatura corporal a diario y mantenga registro de los síntomas que presenta.

¿Por qué 14 días de cuarentena?

Consultado respecto a los motivos por los cuales el Minsal determinó 14 días de cuarentena, Blamey explicó que se debe a que "la inmensa mayoría de los pacientes presenta síntomas antes de los siete días. Se supone que dos veces el promedio sería suficiente para que los casos debuten con los malestares. A eso se le conoce como período de incubación".

Tras este período, concluye el infectólogo, es muy poco probable que una persona presente síntomas, considerándose que ya no se contagió.

