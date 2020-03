¿Qué pasó?

El diputado UDI Jorge Alessandri se refirió al video en donde adherentes a la opción "Rechazo" confeccionan escudos y explican como utilizarlos contra "el enemigo", en donde aparece un afiche de su campaña parlamentaria y que además habría sido grabado en una sede de la UDI.

En el Congreso, el legislador afirmó que "por la información que yo veo en los videos, se trataría de la sede comunal de la UDI de la comuna de Santiago".

En este sentido, agregó que "le he pedido al partido que haga una investigación, incluso que vaya más allá y suspenda la militancia de aquellas personas involucradas hasta el fin de esa investigación".

Vínculo con Izquierdo

Tras esto, se desmarcó de uno de los protagonistas del video en cuestión, señalando que "no conozco al señor Izquierdo, le he pedido al partido que haga una investigación, me ha confirmado el secretario general que el señor Izquierdo no es miltante, por lo tanto le pedí una investigación de porqué esas personas estaban ahí".

Campaña del 2013

Respecto al afiche que aparece en el registro, Alessandri sostuvo que "son afiches de mi campaña parlamentaria del año 2013. Se hicieron más de 45 mil afiches, deben estar ahí y en muchos lugares donde se pusieron, no puedo hacerme responsable de eso y evidentemente vamos a condenar lo que se está haciendo en ese edificio, aunque no sea ni mi sede parlamentaria ni mi oficina".