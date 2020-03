¿Qué pasó?

Este jueves, la exministra de Justicia Javiera Blanco se refirió a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su contra por el delito reiterado de malversación de caudales públicos, además de falsificación y/o uso de instrumento público falso.

A través de un comunicado, la extitular de la cartera señaló que "nunca he recibido gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa (...) como permanentemente lo he hecho, y sin duda alguna, seguiré colaborando con la Justicia para llegar a la verdad, a esa verdad tan necesaria, sobre todo por estos días".

En paralelo, la también exconsejera del propio CDE añadió que "en los procesos en que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con todos los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido".

Respecto a su dimisión del mentado órgano, Blanco sostiene que lo hizo precisamente "en la línea de la transparencia para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias".

La querella

La acción judicial presentada por el CDE ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago está dirigida, además de Blanco, contra los exgenerales directores de Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, a quienes también los acusa de falsificación y/o uso de instrumento público, por arista Gastos Reservados.

La querella también nombra a 12 exfuncionarios de la institución uniformada, entre los cuales está Iván Carlos Whipple Mejías y Flavio José Echeverría Cortez, quienes están acusados en la causa Fraude de Carabineros, quienes llegarán a juicio oral en los próximos meses.