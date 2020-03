¿Qué pasó?

El Consejo de Defensa del Estado presentó ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago una querella contra los ex generales directores de Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure, Bruno Villalobos y contra la ex subsecretaria de la institución, Javiera Blanco, por los delitos de malversación de caudales públicos, delito de falsificación y/o uso de instrumento público, por arista Gastos Reservados.

¿Qué plantea la querella?

Según consigna el documento al que tuvo acceso Meganoticias.cl, “correspondientes al presupuesto de los años 2006 a 2016, se sustrajeron cuantiosos caudales públicos, destinando gastos reservados en moneda nacional y extranjera a fines no previstos por el legislador y/o a instituciones, entidades y/o funcionarios públicos a quienes la ley no les asignó tales recursos, como ocurriera con Altas reparticiones o reparticiones de Carabineros de Chile cuyas funciones no son operativas o tácticas, como la Dirección de Salud, de Personal, de Justicia, Dirección de Finanzas, la Subsecretaria de Carabineros, entre otras, entre los años 2006 a 2010. Del mismo en otras ocasiones se sustrajeron, señalándose mendazmente los montos que se entregaban a reparticiones que, si se encontraban habilitadas para recibirlos, o derechamente dando cuenta de su entrega (dólares) en circunstancia que NO se efectuaba entrega alguna”, señala.

La querella también nombra a 12 exfuncionarios de la institución uniformada, entre los cuales está Iván Carlos Whipple Mejías y Flavio José Echeverría Cortez, quienes están acusados en la causa Fraude de Carabineros, quienes llegarán a juicio oral en los próximos meses.

Además, plantea que, “abarcó los gastos reservados asignados a Carabineros de Chile por Ley de Presupuestos de los años 2006 a 2016, los que se rindieron entre los años 2007 y 2017”.

Al mismo tiempo, explica que, “si bien las rendiciones anuales de los gastos reservados en moneda nacional y extranjera, daban cuenta del uso del 100% de los mismos, lo cierto es que en los años 2007, 2009 y 2010, respecto de los gastos reservados en moneda nacional, se habrían utilizado solamente el 64%, 59% y 57%, respectivamente; de los dineros asignados y respecto de los gastos reservados en moneda extranjera, ni siquiera habrían sido objeto de distribución en Carabineros, como lo declaran la mayoría de los jefes de la Dirección de Drogas o Inteligencia, Unidades operativas o tácticas de la institución”.