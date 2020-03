¿Qué pasó?

La defensa de Nicolás Zepeda desechó completamente cada uno de los argumentos presentados por la Fiscalía, basados en la investigación realizada por su par de Francia, respecto a que el joven chileno haya asesinado a Narumi Kurosaki en el 2016.

Pese a que el Ministerio Público aseguró que “se cumplen todas las exigencias formales y se trata de un delito extraditable”, la contraparte sostuvo que se trata de postulados basados en una investigación “poco seria”.

“La participación de un tercero debe ser probado con hecho reales, no conjeturas”, agregó.

¿Qué sostuvo la defensa de Zepeda?

“Si bien la investigación parece seria y completa, a nuestro juicio es una investigación efectista, que no se encuentra justificada en los antecedentes, no se hace cargo del sinnúmero de omisiones o preguntas que no están respondidas en la investigación”, comenzó argumentando la parte defensora.

“La necesidad de que se nos demuestre un delito de homicidio es un estándar mínimo, no es lo mismo acreditar participación que acreditar existencia de delito”, agregó la abogada de Zepeda.

Además, se refieron a que la investigación no dio espacio alguno para contemplar otras causas de la desaparición de Narumi: “Es tan poco serio que presentan antecedentes alternativas a la causa de la muerte (...) No se encontró nada relevante en el sitio del suceso, no se encontró sangre, indicios de violencia”.

“No hay antecedentes ni circunstancias precisos de la muerte. No explora posibilidades alternativas para la desaparición, no explora la posibilidad de que se haya suicidado, que se haya accidentado ni tampoco la posibilidad de la desaparición de personas, como ocurre en todo el mundo, simplemente”.

Finalmente, abrió la puerta a que haya sido otra persona la responsable de un eventual crimen: “Hay dos testigos no mencionados por la Fiscalía que describen haber visto a una persona extraña dentro de la residencia, al parecer africana, porque era de color, evidentemente que corresponda a mi representado. Acá hay un novio engañado, porque Nicolás Zepeda fue a comer con Narumi y tuvieron sexo”.