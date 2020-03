¿Qué pasó?

La presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, Rosa Egnem Saldías, desde hace algunos días se encuentra con resguardo de Carabineros y Gendarmería de Chile en su lugar de trabajo, por supuestas amenazas hechas en un mural en Santiago Centro.

También puedes ver

"Rechazo categóricamente las amenazas y actos de hostigamiento dirigidos a miembros del Poder Judicial, me refiero en particular a la ministra Rosa Egnem y su familia. Aún no se ha hecho la denuncia, estamos esperando que suceda para tomar las medidas de seguridad", explicó la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

El mural

Según fuentes del Poder Judicial, en el sector de Plaza Italia, frente al colegio de arquitectos, apareció un dibujo con el rostro de la ministra en llamas y con la frase "Encubridora de crímenes de dictadura", haciendo alusión a la "Masacre de Laja- San Rosendo", caso donde murieron 19 trabajadores de la papelera y Ferrocarriles del estado en 1973, episodio al que Egnem fue vinculada.

En esa línea, Chevesich aclaró que, "los hechos que se plantean en el mural ya fueron investigados en un sumario administrativo, donde se le liberó de toda responsabilidad, tal como se señaló en su oportunidad con fecha 24 de agosto de 2015".