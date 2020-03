¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó que la esposa del médico de Talca diagnosticado con coronavirus, también está contagiada luego de conocerse el resultado del examen practicado en el hospital regional. Ella se encuentra en buen estado de salud.

Según se informó, se encuentra bien de salud y aunque sin sintomatología, sin embargo, encuentra hospitalizada y se evaluará si es dada de alta.

"Ella se lo esperaba"

Al respecto, la seremi de Salud, Marlenne Durán, informó que "se confirma el nuevo contagio de coronavirus que es la esposa del primer paciente. Los demás familiares están en vigilancia epidemiológica”.

Agregó además, que “esta segunda paciente también se encuentra en muy buen estado de salud. Ella presentó menos sintomatología. Ella se lo esperaba, no la sorprendió, está bien, no tiene fiebre y no presenta ninguna ninguna sintomatología”.

“Ella está hospitalizada en este minuto porque estábamos a la espera de los resultados, pero probablemente, según su sintomatología y su cuadro viral va a ser dada de alta de manera pronta", aseveró Durán.

Convivieron los mismos espacios

Pablo Milad, intendente del Maule, manifestó que "lo bueno de esto, es que ellos convivieron los mismos espacios físicos y esto significa que tenemos una cobertura absoluta de toda la interacción que tuvieron con las personas con las que compartieron espacio. Tenemos canalizado a todas las personas evaluándolas una por una, para descartar esta propagación".

Con respecto a personas con que tuvieron contacto, señaló que "no hay personas que presenten algún síntoma de resfrío, que ya sería significativamente importante para aislarlas completamente. Están sanas las que se han evaluado".

