La diputada Karol Cariola se refirió en radio Infinita a la posible acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Al respecto, señaló que solo se atrevería a plantear el libelo si tiene la certeza que esta va a prosperar.

Al ser consultada por su postura sobre la acusación constitucional que esta llevando a cabo Revolución Democrática en contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel, respondió: “Creemos que quien debe asumir una responsabilidad política en torno a lo que está sucediendo en el país, con la violación a los Derechos Humanos, es el Presidente Sebastián Piñera y esa fue la propuesta que hicimos en algún momento”.

El problema, según afirmó, es que "el parlamento no ha estado a la altura de hacer los juicios políticos necesarios en esta materia (...) Yo no me atrevería a volver a plantear una acusación constitucional si no es con la certeza y la seguridad de que esta va a prosperar".

Asimismo, indicó que a su juicio, "el ministro Blumel tiene los méritos suficientes. Es precisamente en su mandato donde más lesiones oculares ha habido hasta la fecha (...) Acá no pasa por un tema de mérito, sino por un tema de correlación de fuerza y de disposición política en el parlamento para poder llevar adelante una acusación constitucional. Yo no me atrevería a volver a plantear una acusación constitucional si no es con la certeza y seguridad que esta va a prosperar".

"Creo que en este caso, la disposición de muchos parlamentarios, especialmente de sectores más conservadores, no está para hacer justicia en términos políticos respecto de las violaciones a los derechos humanos. Y yo lo encuentro lamentable, creo que en eso no hemos estado a la altura", sostuvo.

Demandas sociales

En relación a las demandas sociales manifestó que "lo que viene con respecto a la manifestación del 8 de marzo, que creo que va a ser muy potente, o sea, lo que pasó ayer con la interpelación a la ministra Isabel Plá da cuenta de la ausencia que hemos tenido por parte de un ministerio de la Mujer completamente desligado de las necesidades que tienen las mujeres en nuestro país y viene un 8M con mujeres empoderadas, con muchas ganas de decir todas las desigualdades", expuso.

Vicepresidencia de la Cámara

En cuanto a la posibilidad de asumir la vicepresidencia de la Cámara, indicó que "no tiene que ver con aspiraciones particulares o personales, sino, con un acuerdo administrativo. Nosotros no hemos definido aún como partido, hoy lo vamos a discutir en la bancada cuál es nuestra propuesta".

"A nosotros nos corresponde como bancada que quien asuma esa responsabilidad sea una mujer, en la bancada somos cuatro mujeres, las diputadas Carmen Hertz, Camila Vallejo y Marisela Santibáñez, por lo tanto, cualquiera de nosotras está capacitada para asumir esa responsabilidad", cerró.